«Вклад в демографическую ситуацию»: в Татарстане фиксируется снижение смертности

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Татарстане в этом году регистрируется снижение смертности. На сегодня показатель смертности составляет 11,1. Об этом сообщила начальник отдела разработки и реализации специальных программ и проектов Минздрава РТ Эльза Марданова на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.

«Это наш большой вклад в демографическую ситуацию. Сегодня республика показывает хорошие результаты по снижению младенческой и детской смертности. У нас очень низкие показатели», – сказала она.

Марданова подчеркнула, что в республике большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям – профосмотрам, диспансеризации, промышленной диспансеризации. Кроме того, оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.

«Следующий этап – диспансерное наблюдение, что тоже вносит свой вклад в снижение смертности», – заявила она.

Первый замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов добавил, что в Татарстане, как и в целом по России, с 2017 года фиксируется снижение рождаемости.

«За январь – декабрь 2024 года показатель численности родившихся на 1 тыс. человек населения составил 8,8, естественной убыли – 2,5. За январь – март 2025 года численность родившихся на 1 тыс. человек населения составила 8,3. Суммарный коэффициент рождаемости в расчете на одну женщину за 2024 год составил 1,451. На 1 ноября – 1,46», – отметил он.

По словам Валиуллова, в республике действуют 64 меры социальной поддержки. Их получают 27% жителей, или 1,1 млн человек.

Из бюджета Татарстана на меры соцподдержки семей с детьми по линии Минтрудсоцзащиты было направлено более 14 млрд рублей, уточнил он.

Директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Айгюль Хурамшина рассказала, что численность населения республики продолжает расти благодаря миграционному притоку. К началу этого года она превысила 4 млн человек.

«Прирост населения в основном происходит за счет мигрантов из стран СНГ – около 60%. К нам приезжают из Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана», – заметила она.

Татарстанцы, по словам Хурамшиной, в основном переезжают в Санкт-Петербург и Москву, меньше – за рубеж.

«Но к нам приезжают невысокой квалификации трудовые ресурсы, а уезжают высококвалифицированные специалисты, востребованные в двух столицах», – резюмировала она.