«Вклад Татарстана здесь очень заметен»: сварщик из Казани рассказал о работе в Лисичанске

Восстановление водоснабжения в исторической части города – основная цель масштабных работ татарстанских аварийных бригад в Лисичанске. Специалисты из Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска и других городов республики вкладывают в это общее дело профессионализм и душу.





Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Приезжаю в Лисичанск уже в третий раз - и каждый раз с удовольствием. Понимаю, что наш вклад ощутимый, и от этого приятно на душе», – говорит сварщик Казанского водоканала Артём. В интервью для «Татар-информа» он поделился впечатлениями о работе в подшефном Татарстану городе, взаимодействии с местными жителями и изменениях, которые происходят в Лисичанске. После третьей командировки в этот город он вернется домой.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

- Месяц вы провели в командировке в подшефном Татарстану Лисичанске и уезжаете на ротацию домой. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе: чем занимались, как складывалось взаимодействие с местным водоканалом и какие у вас впечатления в целом.

- Прежде всего, приятно приезжать сюда с осознанием, что мы делаем важное, нужное дело - для будущего нашей страны. Вкладываемся по максимуму: и руками, и сердцем. Помогаем людям, стараемся понимать их, находить общий язык, налаживать связи. Приезжаем не только работать - мы стараемся нести с собой добро. И гордость берёт за республику, за наших специалистов - у нас все настоящие профессионалы, каждый работает на общее благо.

- Можете вспомнить, как выглядел город в первую командировку и что удалось изменить за это время?

- Первая поездка была в июле прошлого года. Тогда здесь было небезопасно, воды в исторической части города не было. Помню, как с сапёрами шли через лес, чтобы дойти до точки и варить трубу. Люди не видели воды десять дней. Когда она наконец пошла - были слёзы. Настоящие, от облегчения. Такие моменты забыть невозможно. Они и мотивируют возвращаться, работать дальше.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

- Насколько, по вашему ощущению, изменился Лисичанск за это время?

- Изменения большие. Вначале город был в очень тяжёлом состоянии: разрушенные здания, растерянность у людей, боль в глазах. Сейчас видно, как всё постепенно восстанавливается. И вклад Татарстана здесь очень заметен. Люди работают, стараются. И приятно быть частью этого процесса.

- А если говорить про последний месяц — что конкретно удалось сделать? И как нагрузка по сравнению с Казанью?

- За месяц был выполнен большой объём работ. Запомнился мне один выезд, где на участке под дорогой мы заменили более 30 метров 425-й трубы, там было больше всего порывов. Заменили запорную арматуру: стояли задвижки диаметром 100 и 150 мм - помогли местным их снять и установить новые.

Здесь коммуникации изношены в разы сильнее, чем в Казани. Наверное, процентов на 200. Работы, соответственно, тоже больше - делаем в полтора-два раза больше объёма. Но стараемся работать с полной отдачей - для этого мы сюда и приезжаем. Помогает, что здесь глубина залегания труб чуть меньше, чем у нас. Но в целом, фронт работ серьёзный.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

- Как местное население вас принимает? Есть отклик?

- Да, люди реагируют очень тепло. Особенно радуются, когда узнают, что мы из Татарстана. Потому что понимают: мы вкладываем сюда не только средства, но и силы, душу.

- Спасибо вам большое. Хорошей дороги и - до новых встреч.

- Спасибо. Обязательно вернёмся.