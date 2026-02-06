Вклад креативной экономики в ВВП России вырос до 4,2%

Валовая добавленная стоимость креативной экономики в России по итогам 2025 года составила 8,26 трлн рублей, а доля креативного сектора в валовом внутреннем продукте страны достигла 4,2%. Об этом сообщает «ТАСС», приводя информацию Росстата.

По уточненным данным ведомства, в 2024 году вклад креативной экономики в ВВП составлял 3,9%. В предыдущие годы показатель стабильно рос: в 2017 году он достигал 2,8% (2,3 трлн рублей), в 2020 году – 3,2% (3,1 трлн рублей), а в 2023 году – 3,8% (6 трлн рублей).

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак отметил, что представленные данные подтверждают устойчивое развитие креативного сектора и его усиливающуюся роль в экономике страны. Он напомнил, что президентом поставлена задача увеличить вклад креативной экономики к 2030 году до 6% ВВП.

По его словам, уже сейчас динамика роста и последовательное укрепление позиций сектора свидетельствуют о его значительном потенциале как одного из драйверов экономического развития.

Новак также подчеркнул, что ключевыми факторами ускоренного роста креативной экономики остаются высокая привлекательность креативных индустрий для малого бизнеса и возможности для раскрытия творческого потенциала молодежи.

Он добавил, что развитию сектора во многом способствует создание условий для самореализации в регионах, активное вовлечение субъектов РФ в эту сферу, меры государственной поддержки и запуск новых программ подготовки специалистов в образовательных учреждениях.

Согласно данным Росстата, наибольший вклад в формирование валовой добавленной стоимости креативной экономики в 2025 году внесла разработка программного обеспечения – 39,29%. Значительная доля также пришлась на рекламу и пиар – 15,08% и исполнительские искусства – 11,31%.

Существенный вклад обеспечили архитектура и урбанистика (6,97%), гастрономия (6,22%), отдых и развлечения (4,72%), медиа и СМИ (4,4%), кино и сериалы (3,56%), а также другие направления креативных индустрий.