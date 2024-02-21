Вклад «Долгожданная весна» от Ак Барс Банка со ставкой до 18%

Фото: ПАО «АК БАРС» БАНК

Весна — время перемен и роста. С вкладами Ак Барс Банка расти в доходах стало еще проще. С 21 февраля Ак Барс Банк запускает два новых весенних вклада.

Первый — «Долгожданная весна». Депозит можно открыть сроком на три месяца и сумму до 100 000 рублей. Для новых* клиентов по вкладу предусмотрена надбавка — 4%, а также дополнительные проценты за одну из коробок** банка. Максимальная ставка по вкладу составит 18% годовых.

Второй вклад — «Долгожданная весна+». Его можно открыть на срок от трех месяцев до трех лет и на сумму от 10 000 до 5 000 000 рублей. Размер ставки зависит от срока вклада и коробки. Для новых клиентов* также предусматривается надбавка. Например, открыв вклад с коробкой «Больше, чем ожидал» на шесть месяцев, новые клиенты получат ставку 16% годовых, действующие — 14,5%.

Депозиты не предусматривают возможности пополнения и частичного снятия средств.

Открыть вклады можно до 16 апреля 2024 года в мобильном приложении, на официальном сайте и в отделении Ак Барс Банка.

*Новые клиенты — физические лица, которые на момент заключения договора вклада не имеют в Ак Барс Банке действующих и/или не имели заключенных в течение последних 90 календарных дней договоров срочных вкладов (за исключением вклада «Долгожданная весна+» или вклада «Долгожданная весна») и/или текущих счетов категории «Доходный».

**Коробка — комплекс (пакет) продуктов и услуг (сервисов), предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании коробки Ак Барс Банка. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК.