Вклад 23%: РСХБ повысил ставки по вкладам и накопительным счетам

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Россельхозбанк предлагает новым вкладчикам повышенные процентные ставки по краткосрочным вкладам. Ставка 23% годовых доступна для клиентов, открывающих «Свой вклад» или «Доходный» на 6 месяцев. Проценты выплачиваются в конце срока. Возможность пополнения и совершения расходных операций не предусмотрена.

Для клиентов Private Banking​ по линейке депозитов максимальная эффективная ставка достигает 28% при выборе ежемесячной капитализации процентов и срока вклада на три года.

Действующим клиентам банка будет доступна ставка до 21% по вкладам «Свой вклад», «Доходный», «Доходный Пенсионный» без опций пополнения и совершения расходных операций при дистанционном оформлении на 6 месяцев и выплате процентов в конце срока.

Клиенты РСХБ также смогут получить доход до 18% годовых по рублевым накопительным счетам.

Телефон для консультаций (в Татарстане) 8 843 528 07 37 (доб. 1061 или 1323).

Более подробно с информацией об открытии, управление вкладами и другими продуктами РСХБ можно в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.

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Не является публичной офертой.