ВККС отказала экс-судье из Казани Ризвану Юсупову в восстановлении статуса

Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрела жалобу судьи Ризвана Юсупова, который пытался вернуть себе статус судьи Верховного суда Татарстана в отставке. Коллегия ему в этом отказала. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бывшего судью Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова лишили статуса судьи в отставке. Дело по материалам УФСБ по РТ рассматривалось 24 июня на квалификационной коллегии судей Татарстана.

В 2024 году выяснилось, что у детей Юсупова есть гражданство США. Де-юре дети были рождены в Казани, де-факто – в Америке, из-за чего и получили гражданство. По этому факту было возбуждено два уголовных дела на жену и сына Ризвана Юсупова. Обоих оштрафовали на 40 тыс. рублей.

После лишения статуса Юсупов, как следствие, потерял также неприкосновенность и пенсию.

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