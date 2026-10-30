VK заблокировал 6 млн вредоносных файлов в МАКСе за полгода

За последние полгода VK заблокировал около 6 млн вредоносных файлов, которые пытались распространяться в национальном мессенджере МАКС. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week, передает РИА Новости.

По его словам, VK совместно с компанией «Позитив» разработал механизм «песочницы». С его помощью потенциально опасные файлы анализируют отдельно, а при обнаружении вредоносного программного обеспечения платформа блокирует их. За последние шесть месяцев таким образом удалось остановить распространение около 6 млн файлов.

Кроме того, с момента запуска МАКСа компания заблокировала 4,5 млн мошеннических аккаунтов. Кириенко пояснил, что платформа определяет номера телефонов, с которых совершали мошеннические действия, и блокирует их. После этого владельцы таких номеров не могут повторно зарегистрироваться в мессенджере. Информацию о заблокированных номерах VK передает в Минцифры.