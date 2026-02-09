«VK Видео» стал самым популярным видеосервисом в России за январь

«VK Видео» стал самым популярным по посещаемости видеосервисом в России, согласно данным Mediascope за январь 2026 года. Результаты исследования, имеющиеся в распоряжении ТАСС, показывают, что сервис обошёл по ключевым показателям другие крупные видеохостинги.

Средняя суточная аудитория «VK Видео» в отчётном месяце составила 42,2 млн человек, увеличившись на 1,1 млн по сравнению с декабрём 2025 года. Для YouTube аналогичный показатель достиг 22 млн пользователей, для Rutube — 8,3 млн.

По общему количеству уникальных пользователей за январь лидерство также сохранилось за «VK Видео» — 82,8 млн человек. Аудитория YouTube составила 65,9 млн пользователей, Rutube — 47,7 млн.

Данные собирались платформой Mediascope Cross Web через компьютерные и мобильные версии сайтов среди пользователей в России. В исследовании не учитывался просмотр через SmartTV, фоновое воспроизведение и встроенные на сторонние ресурсы видеоплееры.