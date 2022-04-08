ВК «Синтез» продлит соглашение с главным тренером Ревазом Чомахидзе

Казанский ватерпольный клуб «Синтез» планирует продлить соглашение с главным тренером Ревазом Чомахидзе, который возглавил команду в середине прошедшего сезона и привел команду к чемпионскому титулу. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал президент клуба Ирек Зиннуров.

«Мы планируем продлить контракт с Ревазом Чомахидзе. При этом мы рассчитываем на полноценную работу на многие годы. Он показал профессионализм в работе с командой, и надеюсь, нам удастся договориться, и он надолго останется в команде», - отметил собеседник.

При этом он подчеркнул, что предварительный разговор с тренером уже был, и он также готов продолжить работу, однако конкретные сроки соглашения еще не были обговорены.

Сам Чомахидзе также настроен продолжить работу с «Синтезом» и уверен, что следующий сезон может стать плацдармом для формирования нового костяка состава команды.

«Я надеюсь, что мы продлим контракт и продолжим работать. Следующий год будет непростым, я думаю, что его нужно уделить подготовке к будущему. Его нужно посвятить формированию костяка для выступлений в "Лиге чемпионов" в будущем», - заявил Чомахидзе в беседе с корреспондентом «Татар-инорма».

Напомним, что Реваз Чомахидзе возглавил «Синтез» в январе этого года. Он пришел на смену Марату Закирову, который был уволен из-за неудачных выступлений в «Лиге чемпионов» и нестабильной игры в чемпионате России. Однако контракт грузинского тренера был рассчитан только до конца сезона.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил «Синтез» с чемпионством в казанском Кремле.