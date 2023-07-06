VK открыла новый офис на территории IT-парке имени Башира Рамеева в Казани

Фото: пресс-служба VK

Новый офис VK, общей площадью более 1500 «квдратов», открылся в казанском IT-парке имени Башира Рамеева. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в данном офисе уже трудятся 30 разработчиков VK, в числе которых команда Movika, развивающая технологии и продукты для создания и потребления интерактивного контента ВКонтакте. Максимальное число сотрудников, которое сможет вместить казанский офис, составляет 120 человек.

По словам главы Минцифры РТ Айрата Хайруллина, открытие офиса повлияет на IT-отрасль как города, так и республики.

«Мы рады, что первым городом, где появился IT-хаб VK, стала Казань. Его открытие повлияет на IT-отрасль как города, так и республики. Условия, созданные здесь, помогут VK быть ближе к регионам и своим пользователям, и запустить еще много крутых форматов», — заявил Хайруллин.