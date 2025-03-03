VK Fest впервые пройдет в Казани

В 2025 году VK Fest примут в одном из самых популярных туристических городов России – Казани. В столице Татарстана фестиваль состоится 29 июня.

Билеты на событие доступны на официальном сайте – vkfest.ru. Сейчас их можно приобрести по самой низкой цене. Площадка проведения и лайнап будут названы позже.

В 2025 году VK Fest будет проходить с 14 июня по 20 июля. Помимо Казани, фестиваль примут Челябинск, федеральная территория «Сириус», Санкт-Петербург и Москва.

«Мы счастливы анонсировать самые жаркие летние выходные в столице Татарстана. Это было нашей давней мечтой, которая наконец осуществилась. Хотим, чтобы зрители в Казани встретились с любимыми артистами и блогерами. Надеемся, что VK Fest станет для жителей и гостей Казани главным летним событием», – заметила руководитель VK Fest Зоя Новикова.

VK Fest проводится совместно с Республикой Татарстан.

В 2024 году VK Fest прошел в пяти городах России (в том числе впервые – в Уфе и Красноярске) и собрал рекордные 205 тыс. человек. Также фестиваль попал в Книгу рекордов России, став самым масштабным по количеству выступающих артистов и развлекательных зон. Актуальные новости о VK Fest можно узнать в официальном сообществе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/fest.