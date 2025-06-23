VK Fest в Казани объединит культуру, технологии и активный досуг

У Центра семьи «Казан» 29 июня состоится VK Fest – крупнейший open-air фестиваль России. В программе – концерты популярных исполнителей, встречи с инфлюенсерами, публичные лекции, мастер-классы, викторины, научные и спортивные активности.

Мероприятие продлится с 14:00 до 21:45. На территории фестиваля будут работать две музыкальные сцены, зона VK Лектория, детская площадка, а также пространства, посвящённые технологиям, науке, творчеству и спорту.

Для удобства гостей предусмотрены маршруты общественного транспорта. Добраться до Центра семьи «Казан» можно на автобусах № 1, 6, 15, 22, 28, 29, 35, 37, 47, 74, 75, 89, 117, а также на троллейбусе № 2 до остановок «Молодежный центр» или «Энергетический университет». Ближайшая станция метро – «Козья слобода».

На главной сцене выступят Баста, ZOLOTO, Элвин Грей, Юлия Савичева, группы «Комната культуры», «Три дня дождя» и «ХЛЕБ». Ведущими фестиваля станут Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев.

Второй музыкальной сцене, которая впервые выезжает за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, будет отведена особая роль – она станет площадкой для выступлений ведущих татарских исполнителей. Зрителей ждут выступления Нурминского, GAUGA, «Хижины Музыканта», Марата Яруллина, ОММАЖ, Ilgiz & Malsi Music, Al Su и Elina. Организатором сцены выступил журнал «Идель».

В инфлюенсер-зоне гости смогут встретиться с Валей Карнавал, Арсением Поповым, Аней Pokrov, Utopia Show, Женей Лизогубом, Миланой Некрасовой и Гурамом Амаряном. На стенде VK Видео запланированы автограф-сессии и фото с поклонниками.

Образовательную часть фестиваля представит VK Лекторий. В числе тем – вопросы любви, семейных ценностей, развития спорта и сохранения традиций. Телеведущая Роза Сябитова и Дмитрий Журавлев обсудят секреты счастливых отношений. Команду «КАМАЗ-мастер» представит Эдуард Николаев, а волейбольный клуб «Зенит-Казань» – олимпийский чемпион Максим Михайлов. Они обсудят развитие спорта в республике.

О культурном наследии Татарстана и современном взгляде на традиции поговорят директор театра имени Камала Ильгиз Зайниев и директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин. К обсуждению также присоединятся шеф-повар ресторанов «Чирэм», Gina, L’Elephant и Anna Bistrot Артем Лаптев и основатель сети баров Relab Артур Галайчук.

Гостей VK Fest в Казани ждет насыщенная программа для всей семьи. На площадке экосистемы ДОБРО для самых маленьких будет работать интерактивный парк: игровые приставки, VR-очки, мастер-классы, аквагрим, блестящие татуировки и другие увлекательные активности.

Парк развлечений «Активизон» предложит участникам раскрасить гигантскую картину, проявить ловкость, меткость и скорость в соревновательных играх и побороться за призы.

На площадке «Движения первых» развернутся «Игры нашего двора»: все желающие смогут поиграть в «городки», попрыгать через скакалку или вспомнить детство с «резиночкой».

Аниматоры «Дворца Впечатлений» проведут танцевальные флешмобы и конкурс рисунков, а также устроят яркие фотосессии в специальной тематической зоне.

Особый интерес вызовет стенд киносказки «Горыныч» – фильма с Александром Петровым и обаятельным малышом-драконом в главных ролях. Здесь можно будет не только сфотографироваться, но и поучаствовать в конкурсе: выложив снимок из фотозоны и рассказав в VK, как бы вы провели день в компании Горыныча, можно получить приглашение на премьеру в Москве. Фильм выйдет в прокат 23 октября.

Расслабиться и сделать памятные фотографии можно будет в лаундж-зоне радиостанции Европа Плюс.

А на площадке VK Store все желающие смогут приобрести эксклюзивную одежду, аксессуары и канцелярию с фирменной айдентикой социальной сети.

На VK Fest в Казани развернётся масштабная зона технологий и инноваций, где каждый найдёт что-то интересное. Университет Иннополис предложит сыграть в пиксельный шутер с элементами искусственного интеллекта в духе Hotline Miami, сделать мгновенное фото и выиграть фирменный мерч.

Команда Сколтеха представит «Фабрику технологий» – интерактивное пространство, где можно будет ознакомиться с передовыми разработками, пообщаться с их создателями, поучаствовать в мини-квизе и получить подарки.

Любителям интеллектуальных игр будет интересна локация «Вау Квиз», где пройдут состязания на темы «Угадай мелодию», «Кино», «Мультфильмы», «Музыкальное лото» и другие.

Эксперты IT-парка имени Башира Рамеева покажут роботов, проведут мастер-классы, киберспортивный квест и разыграют цифровые сувениры. А на квесте от VK Сообществ участникам предстоит выполнять онлайн-задания и исследовать территорию фестиваля. Самые активные получат эксклюзивные призы.

В зоне VK Знакомств будет работать необычная интерактивная доска: гости смогут распечатать свою анкету, прикрепить её на стенд и найти мэтч прямо во время фестиваля.

На VK Fest будут работать профессиональные фотографы. Чтобы найти свои снимки, достаточно загрузить селфи в приложение Облако Mail – все фотографии, где попался в кадр пользователь, будут собраны в один альбом.

Для любителей активного отдыха и спорта VK Fest в Казани подготовил насыщенную программу. Футбольный клуб «Рубин» организует автограф-сессию с игроками команды, а также турниры по панна-футболу и сабсокеру. Баскетбольный клуб УНИКС проведет мастер-классы по технике игры и слэм-данку, где гостей ждут не только тренировки, но и розыгрыш призов.

Фанаты волейбола смогут встретиться с игроками «Зенита-Казань», принять участие в утренней зарядке, получить автографы и поучаствовать в турнире по настольному волейболу.

Команда «КАМАЗ-мастер» познакомит участников фестиваля с миром автоспорта – здесь будет возможность сфотографироваться с легендарным КАМАЗом 49252, победившим на «Дакаре», пообщаться с пилотами и получить их автографы.

Любителям более спокойных практик стоит заглянуть на площадку студии Paradigma: гостей ждут занятия по кундалини-йоге, пилатес на реформере и расслабляющая гонг-медитация под этнические инструменты. Кроме того, Ассоциация гольфа Республики Татарстан проведёт обучающие мастер-классы по гольфу.

Не обойдется и без гастрономических удовольствий: на фудкорте гости смогут попробовать любимые татарские блюда – эчпочмаки, кыстыбый, элеш, манты – а также кухни народов мира, включая корейскую, мексиканскую, восточную и итальянскую. В продаже – горячие и холодные напитки.

VK Fest проходит в пяти городах России и в этом году впервые заглянет в Казань. До этого фестиваль уже побывал в Челябинске и Сириусе, а после отправится в Санкт-Петербург и Москву.