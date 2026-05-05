VK Fest в Казани адаптирует пространство фестиваля для гостей с ОВЗ

VK Fest, который пройдет в Казани 7 июня, адаптирует пространство для гостей с особенностями здоровья. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Для маломобильных гостей на площадке оборудуют пандусы и специальный подиум у сцены. Для людей с нейроотличиями подготовят информационные материалы и карту сенсорной безопасности, где будут отмечены зоны для отдыха от громких звуков и других раздражителей.

Отмечается, что посетителям и их сопровождающим помогут заранее подготовиться к мероприятию с помощью социальных историй с иллюстрациями. В них будет объяснено, как проходит фестиваль и где можно получить помощь.

Также гостям предоставят шумоподавляющие наушники, позволяющие регулировать уровень звука во время концертов.

Поддержку посетителям с особенностями здоровья будут оказывать волонтеры, прошедшие специальное обучение.

Фестиваль пройдет на площадке у Центра семьи «Казан». В программе заявлены выступления Татьяны Куртуковой, группы «Сироткин», Ришата Тухватуллина, Доры и Zivert.