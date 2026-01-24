ВК «Динамо-Ак Барс» на своей площадке обыграл калининградский «Локомотив»

Фото: пресс-служба ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Казанский женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» на своей площадке со счетом 3:0 обыграл «Локомотив» из Калининграда в матче 19-го тура чемпионата России.

Лучшим игроком сегодняшнего матча признана доигровщица казанской команды Камилла Реброва, отмечает пресс-служба клуба.

Следующий матч татарстанки проведут в гостях против челябинского «Динамо-Метара» 1 февраля.

В регулярном чемпионате 14 команд играют в два круга – дома и в гостях с каждым соперником. В четвертьфинал пройдут восемь лучших команд.

«Динамо-Ак Барс» – «Локомотив» – 3:0 (25:18, 25:21, 25:22).

Лучшие игроки: Реброва (16), Мартинес (14), Гонсалес (11) – Киси (17), Костючик (8), Капралова (8).