Визит в Согдиану, шоковые пошлины Трампа и новый нацпроект родом из Казани

Рустам Минниханов посетил Таджикистан с рабочим визитом, Дональд Трамп объявил о введении самых масштабных импортных пошлин, в Казани прошел форум «Энергопром», в Арском районе Татарстана сменился руководитель, Ассоциация содействия цифровому развитию РТ обсудила новые вызовы: 5 важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.





Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Республику Таджикистан

Фото: rais.tatarstan.ru

Встреча с Эмомали Рахмоном и форум «Таджикистан – Татарстан»: Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Душанбе и Худжанд

Событие недели в международной жизни Татарстана – Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Республику Таджикистан.

Программа визита началась в Душанбе. Последний раз столицу Таджикистана Раис РТ посещал в сентябре 2023 года. Тогда татарстанский лидер провел встречу с Президентом республики Эмомали Рахмоном, на которой заявил, что товарооборот между Татарстаном и Таджикистаном имеет большой потенциал.

«Будем работать над тем, чтобы кратно увеличить товарооборот. Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Таджикистана, чтобы укреплять экономические связи между вашей республикой и Российской Федерацией», – сообщил на той встрече Раис республики.

Слова не расходятся с делом! Если по данным за 2022 год товарооборот между партнерами превысил 30 млн долларов, то по итогам 2024-го он составил 77,3 млн.

В этот раз помимо лидеров двух республик в переговорах участвовал Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, с которым Рустам Минниханов встречался на полях ПМЭФ в июне прошлого года.

На встрече была подчеркнута значимость развития сотрудничества между Татарстаном и Таджикистаном в контексте традиционно крепких российско-таджикских отношений. Минниханов поблагодарил Рахмона за встречу, состоявшуюся на саммите БРИКС в Казани, где была достигнута предварительная договоренность об ответном визите.

​

​ Татарстанский лидер провел встречу с Президентом республики Эмомали Рахмоном Фото: rais.tatarstan.ru

​Что касается кратно возросшего в последнее время товарооборота, то обе стороны согласны с тем, что и эти объемы не отражают весь потенциал взаимного сотрудничества. Визит Раиса, которого сопровождали представители деловых кругов Татарстана, должен стать толчком для его дальнейшего роста. На сегодняшний день несколько татарстанских предприятий поставляют в Таджикистан свою продукцию, включая грузовые автомобили, автомобильное топливо, а также нефть и нефтехимию. В свою очередь, компании Таджикистана, по словам Раиса республики, могут увеличить поставки в Татарстан продукции легкой промышленности и сельского хозяйства. Наша республика также готова поделиться опытом цифровизации государственных услуг и создания особых экономических зон и промышленных технопарков.

Отдельное внимание Казань уделяет развитию культурных, образовательных и спортивных связей с Таджикистаном. В республике учатся более 900 студентов из этой центральноазиатской страны, национально-культурная автономия таджиков РТ «Сомониён» активно участвует в общественной жизни Татарстана, таджикские фильмы традиционно участвуют в показах Казанского кинофестиваля «Алтын минбар». В Душанбе же ежегодно проходит татарский праздник Сабантуй. Кстати, в Таджикистане проживают свыше 12,5 тысячи татар, а в Татарстане, с учетом трудовых мигрантов, – более 33 тысяч граждан Таджикистана.

Эмомали Рахмон, отметив приоритеты сотрудничества на уровне регионов двух стран, с удовлетворением подчеркнул, что отношения с Республикой Татарстан вступают в активную фазу.

Сотрудничество между республиками действительно идет по восходящей. Новейшая история их взаимоотношений имеет весьма богатый и насыщенный трек. Здесь и встречи на самом высшем уровне, и народная дипломатия. Сегодня осуществляются взаимные визиты делегаций, развиваются торгово-экономические и гуманитарные связи.

После встречи с Президентом Таджикистана Рустам Минниханов отправился в город Худжанд Согдийской области, где состоялся деловой форум «Таджикистан – Татарстан». Кроме того, состоялась его рабочая встреча с Председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой, по итогам которой было принято решение подготовить соглашение о сотрудничестве между регионами и проработать «дорожную карту» с конкретными задачами и проектами для двух регионов.

Состоялась рабочая встреча Рустама Минниханова с Председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой Фото: rais.tatarstan.ru

На деловом форуме «Татарстан – Таджикистан» Раис РТ уточнил, что Президент Таджикистана сам определил, что регионом, подходящим для взаимодействия и деловых отношений, должна стать именно Согдийская область.

«Я здесь впервые и впечатлен вашим прекрасным регионом с богатой историей и культурой, а также большим инвестиционным потенциалом. Худжанд – один из древнейших городов и одна из жемчужин Центральной Азии», – охарактеризовал Минниханов Согдийскую область и, пользуясь случаем, поздравил всех с праздниками Ураза-байрам и Навруз.

Раджаббой Ахмадзода также подчеркнул, что сотрудничество Согдийской области с регионами России будет играть важную роль. Он отметил, что власти региона готовы обмениваться с Татарстаном опытом в сфере модернизации промышленного сектора и закупки новых материалов и технологий. Кроме того, заявил Ахмадзода, Согдийская область обладает всеми ресурсами для развития текстильной промышленности, производит продукцию из натуральных материалов, включая шерсть и хлопок.

«Видим большой потенциал для сотрудничества в сфере легкой промышленности», – подчеркнул он.

Отвечая позже на вопросы представителей СМИ, Минниханов сообщил, что достигнута договоренность о визите таджикистанских коллег в Татарстан в мае текущего года.

«Мы договорились о взаимных визитах, – сказал он. – В мае будет визит в нашу республику, в июне в Согдийской области пройдет форум, и запланирован визит сюда. Мы определили приоритетные направления, которые будут интересны. Россия – огромная страна, и таджикскому бизнесу будет интересен этот рынок, а Татарстан может стать точкой входа. Все эти вопросы мы обсудили сегодня, и в ближайшее время подпишем соглашение между Татарстаном и Согдийской областью, разработаем «дорожную карту». Думаю, что уже скоро будут результаты. Мы видим, что ваша страна открытая, динамично развивается, и мы видим, как она меняется. Все это служит благоприятной почвой для нашего дальнейшего сотрудничества».

Отметим, что делегаты из Татарстана во главе с Раисом стали первыми гостями, посетившими этот регион с деловым визитом после окончательного установления границ в Ферганской долине и их документального закрепления. Поэтому данный рабочий визит приобретает важное внешнеполитическое и внешнеэкономическое значение для укрепления сотрудничества России как с Таджикистаном, так и с Кыргызстаном и Узбекистаном.

Оценивая визит Рустама Минниханова в Таджикистан, важно понимать, что эта республика является стратегическим союзником России, что в нынешнее тревожное время дорогого стоит. И здесь роль Татарстана, значимость его выстроенных позитивных отношений с руководством Таджикистана, возрастает многократно.​

​ Дональд Трамп объявил так называемый «День освобождения» и ввел режим чрезвычайного положения в экономике США Фото: en.wikipedia.org ​

​Мировая торговая война: Трамп объявил о введении самых масштабных импортных пошлин

Событие недели для всего мира – 2 апреля Дональд Трамп объявил так называемый «День освобождения» и ввел режим чрезвычайного положения в экономике США. Под этими громкими эпитетами подразумевается введение самых масштабных за последние 100 лет пошлин в отношении практически всего американского импорта. Тем самым США в лице своего президента объявили торговую войну практически всему миру. Учитывая размеры и влияние американской экономики, мало никому не покажется.

И хотя в ходе предвыборной гонки Трамп неоднократно заявлял о своем намерении ввести огромные импортные пошлины – в это мало кто верил. Заняв Овальный кабинет Белого дома, он продолжал делать подобные заявления – в это все равно мало кто верил. Базовое предположение участников рынка сводилось к тому, что угрозы введения ультимативных тарифов – это лишь риторика для продавливания воли оппонентов для формирования более выгодной переговорной позиции, а в реальности ничего из заявленного не будет.

Но реальность превзошла все домыслы. Трамп буквально шарахнул пошлинами по всей мировой экономике и, фактически, уничтожил Всемирную торговую организацию. Почти все ведущие мировые игроки находятся кто в замешательстве, а кто в состоянии шока.

Фондовый рынок США за один только день 3 апреля потерял около $3 триллионов. Пресса отмечает, что американские финансовые рынки пережили худший день за последние пять лет.

Чтобы понять, почему так много шокированных людей, достаточно посмотреть на размеры импортных пошлин. Они в ряде случаев просто гигантские. Самая высокая ставка – 49% – будет действовать на импорт из Камбоджи. На втором месте по размеру пошлины Вьетнам – 46%. Для главного торгового оппонента США, Китая, ставка составит 34%. На товары из ЕС пошлина будет на уровне 20%.

Но еще больше всех поражает сам принцип установления пошлин – его буквально взяли с потолка. Как заметили многие проницательные экономисты, Трамп просто взял половину от торгового дефицита США со страной X, поделенного на общий американский импорт из этой страны. Никакого экономического смысла в таком расчете нет. Это как понедельник делить на четверг. Понедельник и четверг – составляющие одной недели, они даже зависят друг от друга, но смысла в таком расчете нет. Еще один штрих к бессмысленности пошлин: Трамп ввел пошлины для островов Херд и Макдональд, которые должны будут платить базовую ставку в 10%. Однако острова эти необитаемы. Единственное «население», которое можно там встретить, – пингвины и тюлени. Этот казус уже стал просто мировым мемом.

Сам 47-й президент США полон оптимизма – он считает, что введение новых пошлин на импортные товары позволит его стране получить дополнительно от 6 до 7 триллионов долларов.

Реакция большинства мировых СМИ на такой демарш Трампа резко отрицательная. The New York Times пишет, что он вызвал резкую критику со стороны бизнес-групп, торговых экспертов, законодателей-демократов и многих экономистов, которые предупредили, что тарифы повысят цены для американских потребителей и замедлят экономический рост. «Настоящий удар по инвесторам, которые долгое время хотели верить, что Дональд Трамп блефовал, угрожая торговой войной», – пишет французская Le Figaro. Почти все эксперты говорят о неминуемом ослаблении процесса глобализации и очень серьезном влиянии торговой войны, объявленной президентом США, на мировую экономику. Вплоть до масштабного мирового финансового кризиса.

Дмитрий Медведев: «Трамп жестко нагнул мировую торговую систему, введя пошлины почти против всего мира. Последствия будут глобальными» Фото: © «Татар-информ»

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале комментирует влияние произошедшего на Россию в положительном ключе.

«Трамп жестко нагнул мировую торговую систему, введя пошлины почти против всего мира. Последствия будут глобальными. Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые.

А что мы?

Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС: практически весь оборот санкционный. Но мы все равно развиваемся – и вполне приличными темпами: в первом квартале 2025 года рост около 3%. Поэтому не стоит суетиться. По бессмертному совету Лао Цзы стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага. Разлагающийся труп экономики Евросоюза», - написал Медведев.

Кстати, Россия удивительным образом выпала из списка стран, облагаемых новыми импортными тарифами. Хотя американцы обложили почти всех. Досталось даже Украине, для которой ввели тариф в 10%. Отсутствие нашей страны в списках администрация Трампа объясняет просто – Россия и так уже под санкциями и торговля с ней не ведется. Что ж, будем по совету Медведева наблюдать за проплывающими трупами врагов.

Еще один федеральный форум: в Казани с успехом прошел «Энергопром»

Событие недели для энергетической отрасли страны – состоялся татарстанский форум по энергетике и энергоресурсоэффективности, который в этом году сменил название на «Казанский международный энергетический форум «Энергопром». Перемена имени произошла неспроста – форум перерос рамки республики и стал федеральным. Его темой на этот раз было: «Новые энергетические технологии и технологическое лидерство: тенденции и вызовы», а главным спикером выступил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев: «Энергетический форум в Казани уже давно сложился. И он уже стал международным» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Энергетический форум в Казани уже давно сложился. И он уже стал международным. И мы видим, сколько стран приехало сегодня на этот форум. В Казани создана прекрасная площадка для проведения форумов любого уровня», – заявил журналистам глава Минэнерго РФ.

«В Казани есть очень много заводов, которые работают в области электроэнергетики. И здесь можно, прямо приехав на этот форум, заехать в том числе и на предприятия, познакомиться, как они работают, познакомиться с этими технологиями. Это уникальная возможность», – похвалил столицу РТ Цивилев.

Открывая «Энергопром», Раис РТ Рустам Минниханов, прежде всего, поблагодарил главу Минэнерго РФ за «всестороннюю поддержку инициатив Татарстана, в том числе в организации проведения форума». И порадовал всех собравшихся участников пленарного заседания тем, что бывший ТЭФ теперь станет федеральным мероприятием. А Сергей Цивилев возглавит соответствующий оргкомитет.

Минниханов напомнил, что в Татарстане, одном из крупнейших промышленных центров страны, ВРП за минувшую пятилетку вырос на 13,5%, индекс промпроизводства – на 21,1%, а объем инвестиций в основной капитал составил 4,8 трлн рублей. Неудивительно, что вслед за экономикой росла и энергетика. Так, выработка электроэнергии с 2021 года увеличилась более чем на треть, до 31,3 млрд киловатт-часов, «что является показателем надежности энергосистемы республики и укрепления ее энергетической безопасности». А объем электропотребления достиг 35 млрд киловатт-часов, причем за счет не только машиностроения, нефтехимии и нефтепереработки, но и населения – вводы по 3 млн кв. метров жилья ежегодно (в 2024-м, напомним, было без малого 3,5 млн) дают «прибавку порядка 200 млн кВт⋅ч». По словам Минниханова, общий объем инвестиций в отрасль за последние пять лет превысил 170 млрд рублей.​

​ Минниханов напомнил, что в Татарстане, одном из крупнейших промышленных центров страны, ВРП за минувшую пятилетку вырос на 13,5%, индекс промпроизводства – на 21,1% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

​Сергей Цивилев в своем выступлении сразу взял с места в карьер, описав новую философию развития энергетической отрасли России. Он напомнил, что предыдущие поколения реализовали «масштабнейший и величайший» в истории страны план ГОЭЛРО в самые кратчайшие сроки.

«И перед нами стоит новый вызов, такой же амбициозный, по развитию и формированию новой энергосистемы нашей страны, которую мы передадим будущим поколениям. Именно от того, что мы с вами сделаем, будет зависеть и конкурентоспособность наших предприятий в будущем, и уровень благосостояния жителей нашей страны», – заявил глава Минэнерго РФ.

Цивилев подчеркнул, что идеология будущей энергетики будет оформлена в Энергостратегии России до 2050 года, разработка которой находится в финальной стадии. А практическим инструментом реализации этого документа в сфере электроэнергетики уже можно считать Генеральную схему развития отрасли до 2042 года, утвержденную Правительством РФ в прошлом году.

В конечном итоге как-то само собой стало ясно, что для реализации столь амбициозных задач, для взаимосвязи большого количества отраслей и предприятий, стране, вероятно, не обойтись без нового национального проекта – чисто энергетического.

Появившуюся на полях «Энергопрома» идею о нацпроекте по электроэнергетике поддержали представители двух министерств – промышленности и торговли РФ и строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Раис Татарстана Рустам Минниханов, по слова Цивилева, тоже одобрил предложение.

По мнению министра энергетики России, высока вероятность, что и федеральное Правительство поддержит идею нового нацпроекта, но ее нужно дополнительно аргументировать.

Такие интересные масштабные идеи придают новому форуму большое будущее – он может стать площадкой, где станут обсуждать реализацию новой энергетической системы России. Так что Татарстан можно поздравить с рождением нового регулярного федерального мероприятия «Казанский международный энергетический форум «Энергопром».

О кадровых перестановках в руководстве района сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин Фото: gossov.tatarstan.ru

Из ветеринарии в главы: в Арском районе сменился руководитель

Событие недели в исполнительной власти республики – 3 апреля глава Арского района РТ Ильшат Нуриев сложил свои полномочия в связи с переходом на новое место работы, а исполняющим обязанности руководителя районного исполкома был назначен Алмаз Хисамутдинов, ранее возглавлявший Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ.

О кадровых перестановках в руководстве района сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, принимавший участие во внеочередном заседании Арского райсовета. Он отметил заслуги Нуриева, возглавлявшего муниципалитет более 10 лет.

«По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова Ильшату Нуриеву предложено работать в новом направлении – Казанском государственном аграрном университете. Это гордость для района, что именно отсюда выбрали ректора для такого вуза. Он более 10 лет грамотно и активно руководил муниципалитетом. За это время валовой продукт района вырос почти вдвое. Арск был и остается одним из главных аграрных центров республики, остается в лидерах по ряду сельхозпоказателей», – заявил глава парламента Татарстана.

Алмазу Хисамутдинову, занявшему должность и. о. руководителя райисполкома, предстоит пройти через выборы в районный совет, дабы в дальнейшем быть утвержденным уже в должности главы.

Назначение выглядит логичным – район является одним из важнейших для сельского хозяйства республики и в частности для животноводства. Особое внимание здесь уделяют крупному рогатому скоту и производству молока. И большой организаторский опыт Хисамутдинова в ветеринарной службе здесь будет к месту.

Алмазу Хисамутдинову, занявшему должность и.о. руководителя райисполкома, предстоит пройти через выборы в районный совет, дабы в дальнейшем быть утвержденным уже в должности главы Фото: gossov.tatarstan.ru

Свежеиспеченный руководитель исполкома родился в 1978 году в Балтасинском районе Татарстана. В 2002 году он окончил КГАВМ по специальности «ветеринария, ветеринарный врач». Затем занимал руководящие позиции на ряде предприятий, а также успел поработать заместителем главы Мамадышского района, после чего возглавил республиканское Управление ветеринарии. Получается, опыт работы в системе управления районом у Хисамутдинова имеется, он эту работу знает не понаслышке.

В каком же состоянии достался Хисамутдинову муниципалитет? По итогам 2024 года объем валового территориального продукта в районе составил более 21 млрд рублей с ростом 11% по сравнению с 2023-м. Ключевой отраслью экономики района остается сельское хозяйство, на его долю приходится 35 процентов, сообщалось на заседании районного совета в феврале.

В районе насчитывается 16 крупных сельскохозяйственных предприятий, 10 потребительских кооперативов, 40 КФХ. По производству зерна и картофеля Арский район – в лидерах по республике. В животноводстве есть положительная динамика по дойным коровам, но в целом по крупному рогатому скоту наблюдается снижение.

Кандидатуру Алмаза Хисамутдинова депутаты поддержали единогласно. Остается пожелать ему не сбавлять высоких темпов развития территории, заложенных его предшественником.

Ассоциация содействия цифровому развитию собралась впервые в году, чтобы обсудить, как в республике работают с искусственным интеллектом Фото: rais.tatarstan.ru

«Уже многие госслужащие пользуются»: Ассоциация содействия цифровому развитию РТ обсудила проблемы и вызовы искусственного интеллекта

Событие недели в инновационной жизни Татарстана – Ассоциация содействия цифровому развитию собралась впервые в году, чтобы обсудить, как в республике работают с искусственным интеллектом.

«Наша цель – республика должна стать передовым российским центром в сфере искусственного интеллекта. Министерству цифрового развития совместно с Ассоциацией содействия цифровому развитию, Академией наук необходимо генерировать предложения и координировать работу», – так поставил задачу на заседании Рустам Минниханов.

Интерес к направлению среди разработчиков должна подкрепить государственная поддержка в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», о которой напомнил лидер республики. Кроме этого, напомнил он и о поручении Президента России Владимира Путина о наращивании «собственных разработок нового поколения искусственного интеллекта».​

​ Айрат Нурутдинов поделился базовыми знаниями по нейросетям Фото: rais.tatarstan.ru

​После заседания «Татар-информ» уточнил у одного из докладчиков, главы «Таттелекома» Айрата Нурутдинова, какие наработки есть у компании в области ИИ. Нурутдинов пояснил, что у компании нет желания соперничать с разработчиками нейросетей типа ChatGPT, Perplexity, DeepSeek – лучше не конкурировать с большими корпорациями, а локализовать их продукты. По его мнению, локализацией и настройкой нейросетей должна заниматься каждая компания, но вот где брать для этого специалистов – вопрос открытый. Глава «Таттелекома» предложил «Татар-информу» обратиться с этим вопросом к вузам, потому что молодежь уже очень активно использует искусственный интеллект в качестве цифрового помощника.

«Многие из нас в самом начале пути познавания этих возможностей. И 98% из нас будут пользователями, а не разработчиками. Мы должны быть вашими клиентами, но прежде мы должны понимать, какие у нас возможности. Как мы видим, возможностей у нас много. Айрат [Нурутдинов] нам показывал, как можно готовить тексты, как анализировать. Уже многие наши госслужащие пользуются. Но это начало пути», – обратился к участникам заседания Минниханов.

Он отметил, что мощная работа идет в «Таттелекоме», в компании «Татнефть», в ICL.

«Нам надо консолидировать наши усилия, чтобы дополнять друг друга и не тратить деньги. Ну и внедрять лучшие практики», – заключил руководитель Татарстана.

Как тут не вспомнить слова Владимира Путина, сказанные на конференции AI Journey 24 ноября 2023 года. «С внедрением искусственного интеллекта в науку, образование, здравоохранение, все сферы нашей жизни – человечество начинает новую главу своего существования», – отметил российский Президент.

А в ноябре 2022 года, тоже на конференции AI Journey, он заявил: «Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально, соперничество между государствами идет ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны».

Хорошо, что в республике понимают ценность и важность разработок в сфере искусственного интеллекта. Да, возможно, создание новых моделей ИИ, подобных ChatGPT, Perplexity, DeepSeek, требует колоссальных заделов по специалистам, дата-центрам и даже энергетическим мощностям. Но можно идти по пути локализации этих решений, закладывая в них национальные ценности, язык, образы, культуру, традиции, особенности и интересы.