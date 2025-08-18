Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

В столицу США должна прибыть многочисленная делегация европейских лидеров, чтобы сопроводить главу киевского режима Владимира Зеленского на встречу с Дональдом Трампом. С чем едут непрошеные гости в Белый дом и что из этого может получиться — в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: kremlin.ru

Не пригласили, а напросился

Накануне исторической встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске глава киевского режима Зеленский и ряд европейских лидеров развили бешеную активность – слишком велико было желание вклиниться в переговоры и посидеть за одним столом с лидерами России и США. Непрошеных гостей тогда к беседе не допустили, но Зеленский до того замучил Трампа своей назойливостью, что президент США после переговоров позвонил ему, чтобы хоть как-то успокоить киевского лидера и в общих чертах рассказать о ходе встречи. Зеленский в духе своей традиционной настойчивости выпросил для себя личный визит в Вашингтон.

«Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским лидером и о ключевых моментах переговоров. Мы поддерживаем предложение президента Трампа о проведении трехсторонней встречи: Украина, США и Россия», – так раскрыл содержание этих телефонных переговоров Зеленский.

«В понедельник днем президент Зеленский прибудет в Вашингтон, в Овальный кабинет. Если все сложится удачно, мы затем организуем встречу с президентом Путиным. Это может спасти жизни миллионов людей. Благодарю за внимание к этому важному вопросу!» – написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне поездки Зеленский зачем-то обозначил свою переговорную позицию: только перемирие, но не долгосрочный мир, и никаких территориальных уступок Фото: © Стрингер / РИА Новости

Группа поддержки Зеленского

Казалось бы, встречу разрешили, готовься и езжай в Вашингтон. Но не тут-то было! Как говорится, беда приходит не одна, она приводит с собой друзей. Зеленский развернул бурную деятельность по сбору компании непрошеных попутчиков. Он обзвонил почти всех европейских лидеров, симпатизирующих ему, и уговорил их поехать вместе в столицу США.

Кто вошел в «группу поддержки» Зеленского? О своем желании приехать заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Вместо того чтобы заниматься своими внутренними делами, весь этот табор отправился в поездку в роли массовки для Зеленского. Это, по сути, позор, уважаемые читатели!

Зеленский обзвонил почти всех европейских лидеров, симпатизирующих ему, и уговорил их поехать вместе в столицу США Фото: стоп-кадр видео

Американцы предупреждают

Разумеется, Дональд Трамп и его администрация были, мягко говоря, не в восторге от такого наплыва незваных гостей. Подобное грубое давление на Америку еще может аукнуться всем участникам этого вояжа.

Раздосадованный Белый дом прибегнул к жестким публичным сигналам. Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что мирное соглашение – единственный способ положить конец войне.

«Президент выразился предельно четко – пусть Зеленский решает, на что он готов согласиться. Им придется решить, готовы ли они на что-то пойти, что они получат и чего они будут требовать», – отчеканил госсекретарь США.

Сам Дональд Трамп также обозначил жесткую позицию по визиту Зеленского, посоветовав ему забыть про вступление в НАТО.

«Президент Украины Владимир Зеленский может практически мгновенно прекратить войну с Россией – если захочет. Или же может продолжать сражаться. Вспомните, с чего все начиналось: Крым был отдан Обамой 12 лет назад – без единого выстрела! И никакого вступления Украины в НАТО. Есть вещи, которые не меняются!» – написал Дональд Трамп в Truth Social.

Марко Рубио заявил журналистам, что мирное соглашение – единственный способ положить конец войне Фото: © The White House

Прогноз по встрече

Переговоры должны проложить путь к трехстороннему саммиту президентов США, России и Украины: ведущие американские СМИ подтверждают готовность Дональда Трампа провести такую встречу уже 22 августа. По данным The New York Times, Трамп предложил лидерам ЕС план урегулирования, предполагающий уступку Украиной территории Донбасса в обмен на заморозку боевых действий по линии фронта. Однако эта информация может быть лишь журналистской версией.

Одно можно прогнозировать с большой вероятностью: хозяин Белого дома согласится на трехсторонний саммит только в том случае, если увидит готовность Зеленского обсуждать условия, о которых шла речь на российско-американских переговорах в Анкоридже. А с этим, учитывая неадекватное состояние киевского лидера, большие проблемы.

Накануне поездки Зеленский зачем-то обозначил свою переговорную позицию: только перемирие, но не долгосрочный мир, и никаких территориальных уступок. Это своего рода предварительное давление на Трампа, а он такого не любит. Отношения Трампа и Зеленского тоже непростые: все помнят скандал в феврале в Белом доме, когда американский президент выгнал украинскую делегацию после перепалки. Похоже, и сейчас назревает похожая ситуация.

Встреча президентов США и Украины начнется в 13:15 по Вашингтону (20:15 мск) и продлится час, следует из календаря мероприятий Белого дома. В 14:15 по Вашингтону (21:15 мск) американский президент поприветствует лидеров стран Европы, потом они сделают совместную фотографию, на 15:00 (22:00 мск) запланирована встреча Трампа с европейскими лидерами.

Есть очень большая вероятность, что даже этот план будет сорван, если Зеленский начнет спорить и перечить (как обычно) Дональду Трампу при личной встрече. В таком случае все повторится, как в феврале: «Вон из приличного дома – на улицу!» А европейским лидерам прочитают нотации в духе: «Вы должны быть в ответе за того, кого приручили».