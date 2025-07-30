Визит главы МАГАТЭ в Россию может состояться осенью

Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что встреча с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси может состояться в Москве в конце сентября. Ожидается, что визит пройдет в рамках Всемирной атомной недели, об этом сообщили в ТАСС.

«В сентябре на торжествах, — сказал Лихачев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Мы получили одобрение руководства страны на то, что в рамках мировой атомной недели пройдет еще целый ряд консультаций на высшем уровне по развитию атомной тематики. <...> Ну вот и на этот "саммит" мы ожидаем в том числе Гросси».

Международный форум WorldAtomicWeek, крупнейшее событие в сфере атомной энергетики, пройдет на ВДНХ в Москве с 25 по 28 сентября 2025 года. Участие в нем примут представители правительств, развивающих ядерные программы, ведущие эксперты и топ-менеджеры компаний из более чем 100 стран.

Форум пройдет под девизом «Все начинается с атома». В деловой программе запланированы пленарные заседания и тематические круглые столы. В рамках молодежной секции пройдут встречи с отраслевыми специалистами, марафон «Знание.Первые», а также фестивальные мероприятия. Ожидается участие более 18 тысяч молодых специалистов и студентов со всего мира.

Проведение форума приурочено к 80-летию российской атомной промышленности.