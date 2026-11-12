Татарстан активно участвует в бизнес-миссии Оверчука в Афганистане

Фото: Российского делового центра в Афганистане

Заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук проводит рабочие встречи в Афганистане. В составе делегации в мероприятиях принимают участие около 100 предпринимателей из различных регионов России. Об этом сообщает Российский деловой центр в Афганистане.

Одну из самых крупных региональных групп в составе бизнес‑миссии представил Татарстан, который традиционно активно развивает внешнеэкономические связи и инвестиционное сотрудничество.

Со стороны Татарстана в работе делегации принимают участие вице‑премьер – министр промышленности и торговли Олег Коробченко, вице‑премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров, а также более 10 руководителей крупного бизнеса республики. Также планируется проведение первого заседания региональной экономической комиссии «Афганистан – Татарстан».

Президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности отметил важность внимания стран‑участниц к ситуации в Афганистане для укрепления безопасности внешних границ организации.