Визионер в области ИИ: Нейросети за пять лет могут изменить около 40% профессий

За четыре-пять лет нейросети изменят характер работы примерно 40% всех профессий, а примерно 16% их представителей придется трудоустраиваться в других сферах. Об этом заявил основатель технологического стартапа «Аллай.Центр» и создатель сервиса «Кинейро» (ООО «Технологии») Евгений Касакин в интервью РБК Татарстан.

«В первую очередь активное внедрение и автоматизация процессов происходит в финансовом секторе и IT», – заметил визионер в области ИИ.

В финансовом секторе нейросети используют для обработки массива данных и аналитики, кредитного скоринга тех людей и компаний, которые делают заявки на получение кредитов, анализа документов, выборки из них данных. В IT искусственный интеллект заменяет большое количество младших разработчиков, отметил собеседник издания.

«У нас 60% кода пишет ИИ, а мы занимаемся глобальными вещами – идеей, архитектурой, соединением и соблюдением концепций. Творческие задачи остаются на человеке, он пока здесь лучше справляется», – пояснил он.

Кроме того, уверен Касакин, нейросети лучше в SMM и маркетинге, чем 80% представителей этих сфер.

Относительно перспектив автоматизации в целом он сказал, что программы могут заменить водителей и заменят большинство специалистов, занимающихся вводом данных.

Вместе с тем эксперт выразил уверенность, что искусственный интеллект не сможет заменить врачей и учителей, а также творческих работников и представителей тех профессий, для которых важно наличие доверия между людьми. Помимо этого, порой внедрению ИИ будут мешать юридические проблемы.

«Есть статистика, что 70% внедрений искусственного интеллекта в бизнес с экономической точки зрения проваливаются. Технология новая и многообещающая. Но экспертов по внедрению сейчас единицы, потому что прошло мало времени», – признал Касакин, посетовав также на саботаж со стороны людей, которые опасаются за свои рабочие местам или просто не хотят взаимодействовать с нейросетями.