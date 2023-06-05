«Виват, офицеры!»: в Казани состоится финал конкурса среди сотрудников УФСИН

В Казань прибыли финалисты ведомственного конкурса «Виват, офицеры!» из 12 территориальных органов ФСИН РФ.

Бороться за звание лучшего будут претенденты из числа сотрудников уголовно-исполнительной системы России. Участников будут оценивать по различным критериям испытаний конкурса. Каждый финалист проявит себя в специальной, огневой, строевой и физической подготовке. А на заключительном этапе, который состоится 9 июня на сцене ДК «Сайдаш», офицеры покажут творческие номера.

По результатам испытаний будет определен победитель конкурса.

Стоит отметить, что с 00:00 6 июня до 12:00 9 июня на сайте ФСИН России будет проходить интернет-голосование за приз зрительских симпатий Всероссийского конкурса «Виват, офицеры!».

Проголосовать за понравившегося участника можно, перейдя по ссылке.

Татарстан в финале конкурса представляет оперуполномоченный оперативного отдела следственного изолятора №2 УФСИН России по РТ капитан внутренней службы Влад Залялутдинов.