Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Виват, офицеры!»: в Казани состоится финал конкурса среди сотрудников УФСИН
В Казань прибыли финалисты ведомственного конкурса «Виват, офицеры!» из 12 территориальных органов ФСИН РФ.
Бороться за звание лучшего будут претенденты из числа сотрудников уголовно-исполнительной системы России. Участников будут оценивать по различным критериям испытаний конкурса. Каждый финалист проявит себя в специальной, огневой, строевой и физической подготовке. А на заключительном этапе, который состоится 9 июня на сцене ДК «Сайдаш», офицеры покажут творческие номера.
По результатам испытаний будет определен победитель конкурса.
Стоит отметить, что с 00:00 6 июня до 12:00 9 июня на сайте ФСИН России будет проходить интернет-голосование за приз зрительских симпатий Всероссийского конкурса «Виват, офицеры!».
Проголосовать за понравившегося участника можно, перейдя по ссылке.
Татарстан в финале конкурса представляет оперуполномоченный оперативного отдела следственного изолятора №2 УФСИН России по РТ капитан внутренней службы Влад Залялутдинов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»