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На главную ТИ-Спорт 24 июня 2025 15:29

«Витязь» не примет участия в сезоне КХЛ 2025/26

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«Витязь» не примет участия в сезоне КХЛ 2025/26
Фото: hcvityaz.ru

Хоккейный клуб «Витязь» не примет участия в предстоящем сезоне КХЛ 2025/26. Об этом официально сообщила пресс-служба лиги.

В минувшем регулярном чемпионате 2024/25 подмосковная команда заняла десятое место в Западной конференции.

В ближайшее время совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата КХЛ.

Ранее стало известно, что КХЛ запретила «Витязю» регистрировать контракты с новыми хоккеистами из-за финансовых проблем.

#хк витязь #хоккей
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