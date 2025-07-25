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На главную ТИ-Спорт 25 июля 2025 15:29

Витсель рассказал, что не перешел в «Ювентус», так как «Зенит» заблокировал его трансфер

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Витсель рассказал, что не перешел в «Ювентус», так как «Зенит» заблокировал его трансфер
Фото: fc-zenit.ru

Экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель высказался о его сорвавшемся переходе в «Ювентус» в 2016-м году.

«Я прошёл медицинское обследование в последний день трансферного окна в штаб-квартире клуба в Турине, ожидая одобрения от "Зенита", который затем заблокировал трансфер тем же вечером. Аллегри, который сейчас тренирует "Милан", хотел, чтобы я был в "Ювентусе"… У меня нет предпочтений, но я знаю, что ещё могу многое дать на поле и в раздевалке», – передает слова Витселя журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Напомним, бельгиец выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. С «сине-бело-голубыми» он брал чемпионство России, Кубок и Суперкубок страны.

#фк зенит #спорт #футбол #премьер-лига
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