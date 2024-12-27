«Витрина культуры»: Аюпова анонсировала открытие нового здания театра Камала

Первые мероприятия в новом здании Татарского театра имени Галиасгара Камала в Казани стартуют в первом квартале 2025 года. К лету театр заработает в полном объеме. Об этом сообщила сегодня министр культуры РТ Ирада Аюпова в эфире #ТатарстанОнлайн.

«В настоящее время объект введен в эксплуатацию. Мы его приняли, поставили на учет, сейчас идет освоение. Когда вы приезжаете в новую квартиру, естественно, что требуется какое-то время, чтобы адаптироваться, привыкнуть, разложить посуду, поставить мебель. У нас сейчас идет процесс адаптации нового здания под нужды камаловского театра», - рассказала она.

Ввод объекта в эксплуатацию - только первый шаг. В ближайшие пять лет творческий коллектив будет осваивать новое пространство. Что касается технических возможностей, то новая площадка - одна из самых современных и прогрессивных не только в стране, но и в мире с точки зрения драматургии, сказала Аюпова.

«Драматические театры - отдельное направление театрального искусства. Оно служит сохранению многих пластов традиционной культуры: языкового, уклада жизни и ценностей. Очень важно сделать пространство, которое будет востребовано самыми разными целевыми аудиториями и которое, по сути, будет витриной нашей культуры», - сказала министр.

По ее словам, это будет не только пространство для презентации театрального искусства. Здесь будут воплощаться в жизнь научно-образовательные проекты для театрального сообщества всех татарских и национальных театров. Площадка станет своеобразным культурно-просветительским центром, местом развития креативных индустрий. Кроме того, здесь будут реализованы межрегиональные и международные проекты.

Говоря об использовании старого здания театра Камала, Аюпова отметила, что «существует много запросов, но решения будут приниматься последовательно».