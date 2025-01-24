Витраж, галька и самоцветы: в Казани открылась выставка мозаичиста Марата Фархуллина

Фото: © «Татар-информ»

В столице Татарстана на площадке культурного центра «Московский» открылась выставка выпускника Казанского техникума народных художественных промыслов, художника-мозаичиста Марата Фархуллина «Малое в большом — большое в малом»

Фото: © «Татар-информ»

«Витраж, галька, смальта, самоцветы — в моих руках эти материалы обретают новую жизнь, складываясь в гармоничные мозаики. Выставка позволяет увидеть целый мир, заключенный в каждом произведении, и проследить путь от крошечной детали к выразительному образу», — рассказал о своем творческом методе Марат Фархуллин

Фото: © «Татар-информ»

Открывая свою первую персональную выставку, художник активно общался с гостями и рассказывал, как именно создавалась та или иная работа.

«Такая теплая атмосфера. Такие красивые работы, и столько в них жизни. Сегодня я так горжусь сыном», — поделилась эмоциями мать Марата Фархуллина.

Айнара Эминова