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Выборы-2025 9 июля 2025 12:08

Виталий Смирнов подал документы для участия в выборах Раиса Татарстана

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В Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан поступили документы от Виталия Смирнова, выдвинутого региональным отделением партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» кандидатом на должность Раиса Республики Татарстан.

Как сообщили в ЦИК РТ, документы приняты в установленном порядке, рабочая группа приступила к их проверке. Кандидату выдано письменное подтверждение приема документов.

Напомним, выдвижение кандидатов на выборы Раиса Татарстана завершается 11 июля в 18:00. Регистрация кандидатов начнется после завершения этапа выдвижения и предоставления полного пакета документов, включая подписи депутатов представительных органов муниципальных образований.

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики, дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, а также выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Видео: пресс-служба ЦИК РТ

#выборы Раиса РТ #Выборы-2025
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