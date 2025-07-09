Виталий Смирнов подал документы для участия в выборах Раиса Татарстана

В Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан поступили документы от Виталия Смирнова, выдвинутого региональным отделением партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» кандидатом на должность Раиса Республики Татарстан.

Как сообщили в ЦИК РТ, документы приняты в установленном порядке, рабочая группа приступила к их проверке. Кандидату выдано письменное подтверждение приема документов.

Напомним, выдвижение кандидатов на выборы Раиса Татарстана завершается 11 июля в 18:00. Регистрация кандидатов начнется после завершения этапа выдвижения и предоставления полного пакета документов, включая подписи депутатов представительных органов муниципальных образований.

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики, дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, а также выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Видео: пресс-служба ЦИК РТ