Виталий Смирнов подал документы для регистрации кандидатом на должность Раиса Татарстана

Виталий Смирнов

Фото: телеграм-канал ЦИК РТ

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан продолжает прием документов от кандидатов на участие в выборах Раиса республики. Сегодня, 28 июля, свои документы в ЦИК подал кандидат от регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Как пояснил председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев, регистрация кандидатов – ключевой этап избирательной кампании. В течение десяти дней рабочая группа ЦИК проведет проверку представленных документов. Если они соответствуют требованиям законодательства, комиссия примет решение о регистрации.

Прием документов от кандидатов завершится 30 июля в 18:00. Виталий Смирнов стал вторым кандидатом, представившим документы в ЦИК Татарстана. Ранее, 24 июля, это сделал действующий Раис республики Рустам Минниханов.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Документы о выдвижении на должность Раиса РТ в республиканский ЦИК подали Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).