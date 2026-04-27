Виталий Пинчук объявил об уходе из минского «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук попрощался с болельщиками белорусского клуба после шести лет в команде. Скорее всего, хоккеист продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ.

«Шесть лет в «Динамо» Минск стали для меня большим и важным этапом в жизни. Здесь я вырос как игрок и как человек, и это время останется со мной навсегда. Хочу искренне поблагодарить наших болельщиков. Уважение каждому. Минск для меня навсегда останется особенным местом», — написал Пинчук в соцсети.

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ за «Динамо» он провел 252 матча, забросив 73 шайбы и отдав 72 голевые передачи (145 очков). В плей-офф на его счету 28 игр и 22 очка (9+13).