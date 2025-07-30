Виталий Петров: «Труднейшие Гран-при были в Сингапуре и Малайзии, просто адские трассы»

В Казани на трассе «КазаньРинг Каньон» на Высокой Горе с 25 по 27 июля прошла серия кольцевых гонок. Генеральный директор G-Drive SMP Racing и экс-гонщик «Формулы 1» Виталий Петров в интервью «ТИ-Спорту» рассказал о качестве трассы в столице Татарстана, рассказал о нынешних стартах, высказался о «Формуле 1» и поведал о других областях своей жизни.





Виталий Петров: «Зачем смотреть назад? Много что было так, много что было не так. Что это изменит?»

Фото: страница Виталия Петрова во «ВКонтакте» vk.com/vitalypetrov

«Все устраивает, и пилоты с удовольствием приезжают в Казань»

– Виталий, как оцените качество трассы в Казани?

– Если бы она была чем-то плоха, то ее бы не включили в календарь. Я здесь впервые принял участие в гонке в прошлом году, трасса интересная.

– А если говорить о ее сложности?

– Много сложных закрытых переходов с горками, с перепадами. Это, на самом деле, доставляет удовольствие. Безусловно, нам, пилотам, хочется, чтобы трасса была шире, длиннее, на ней было больше быстрых поворотов. Но она соответствует всем стандартам, проблем нет. Соблюдены все зоны вылета. Все устраивает, и пилоты с удовольствием сюда приезжают. Можно было бы, конечно, щебенку помягче сделать, но она и так хорошая.

«Трасса в Казани соответствует всем стандартам, проблем нет» Фото: © «Татар-информ»

«В столице будет очень сложная гонка, так как там шесть часов надо ехать»

– На международном уровне гоняете?

– В этом году уже не поеду. Последний раз выступал в Дубае. Пока в России, развиваем отечественный автоспорт.

– Какие планы на следующие старты?

– Лично у меня, как у пилота, заезд – марафонская гонка СМП РСКГ на трассе Moscow Raceway 16 августа. И потом в Грозном еще один этап. В столице очень сложная будет гонка, поскольку там шесть часов надо ехать. И на ней мы ведем серьезную борьбу с «Мерседесами».

– Как тренируете реакцию?

– Много было упражнений. Например, боксерские спарринги. Но понятно, по лицу никто никого не бил. Были такие, где тренер кричит какие-то номера и ты должен со скоростью по ним ударить. То есть тренировали в любых играх. Будь то футбол, баскетбол, теннис. Любой вид спорта, где нужна концентрация, а физическая сила играет не главную роль.

– Есть ли у вас чувство недосказанности в «Формуле 1»?

– Зачем смотреть назад? Много что было так, много что было не так. Что это изменит?

«Конечно, автоспорт должен быть вне политики» Фото: страница Виталия Петрова «ВКонтакте» vk.com/vitalypetrov

«В Европе понимают, что есть русские спортсмены, которые на голову сильнее их»

– Какое в вашей карьере самое сложное Гран-при?

– В Монако трасса сложная – там нет права на ошибку. Ты должен быть сконцентрирован на 200 процентов, поскольку любая помарка – это минус машина. А физически в Монако не очень сложная трасса. Разве что когда летом гоняешь – под конец заезда тяжело становится из-за жары.

Самые трудные Гран-при были в жарких странах. Например, в Сингапуре и Малайзии. Это просто адские трассы. Хотя на второй-третий сезон уже было проще ездить. Я считаю, что к каждой трассе возможно подготовиться получше. Например, проводить целенаправленные тренировки на истощение, чтобы в условиях жары было проще.

– За «Формулой 1» следите?

– По телевизору смотрю.

– Верите ли, что в «Формулу 1» вернут российских гонщиков?

– Я думаю, что рано или поздно должно это случиться. Конечно, автоспорт должен быть вне политики. Я понимаю, что есть сложности с этим. Но наше Правительство и Министерство спорта работают в этом направлении. Как видим, во многих других дисциплинах были уже сделаны хорошие шаги вперед. Например, в плавании. Я думаю, что автоспорт также рано или поздно вернется. В Европе тоже понимают, что есть российские спортсмены, которые на голову сильнее их. И те же европейцы не считают себя все-таки победителями, пока не столкнутся с нашими спортсменами. В том же хоккее, например. Только когда они столкнутся, тогда будет понятно.

– На ваш взгляд, в чем феномен Ландо Норриса, Макса Ферстаппена?

– Это все молодые парни. У них хорошие машины. Там нет феномена – это просто хорошие гонщики, которые показывают всё, на что они способны. В силу молодости у них многое получается. Плюс команды проделали большую работу.