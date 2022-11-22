Виталий Петров о «Формуле-1»: «Было дело с Михаэлем Шумахером, он в Турции меня поддел»

Первый российский гонщик и стюард в истории «Формулы-1» Виталий Петров в интервью «ТИ-Спорту» рассказал, что для занятия автоспортом нужны солидные спонсоры, почему он не занимался картингом и как за руль садится его полуторагодовалый сын Лева.

Виталий Петров: «К сожалению, в автоспорте без помощи родителей и других спонсоров прожить невозможно» Фото: vk.com/vitalypetrov

«Чтобы бороться за призовые места европейских соревнований, нужно 250 тысяч евро в год»

Без серьезного спонсора в автоспорте, особенно в «Формулах – 1, 2, 3», делать нечего?

Да. К сожалению, в автоспорте без помощи родителей и других спонсоров прожить невозможно. Даже в картинге. Чтобы бороться за призовые места на уровне европейских или мировых соревнований, нужно как минимум 250 тысяч евро в год. Это большие деньги, это дорогой вид спорта, по-другому никак.

Недавно вы заметили, что в России трасс больше, чем когда-либо, и они одни из лучших. Этого недостаточно для прогресса автоспорта?

В принципе, у нас проходят соревнования. Хочется, чтобы сейчас проектировали новые турниры и другие, уже существующие в России. Нужны машины, на которых бы занималась молодежь.

Если сравнивать разные трассы уровня «Формулы-1», где вы состязались в 2010-2013 годах за «Рено» и «Катерхэм», какую бы вы выделили за сложность или простоту, удобства и наоборот?

Самая сложная – в Сингапуре, самая интересная для пилотов — Спа в Бельгии. Так считалось в мое время, может быть, сейчас что-то поменялось.

Когда вас пригласили стюардом, то есть судьей, в «Формулу-1», это вас не удивило?

Абсолютно нет. Это чисто судейские функции. Каждый пилот «Формулы» знает правила, понимает, какие маневры можно совершать, а какие нельзя. Поэтому ничего нового для меня в работе стюардом не было. Там всегда перед тобой есть регламент, формат, видеоповторы, картинки со всех камер. Уже через минуту можно было сделать выводы.

Вы как-то сказали, что ваш дебют в «Формуле-1» стал возможен благодаря десяткам людей, вы не преувеличиваете?

Плюс-минус, прежде всего, это родители и помощники, юристы, которые помогали.

«Каждый пилот «Формулы» знает правила, понимает, какие маневры можно совершать, а какие нельзя» Фото: flickr.com/photos/pedrik, CC BY 2.0 / commons.wikimedia.org

«Мы понимаем друг друга, но иногда морды друг другу бьем»

Неужели завести в одиночку болид «Формулы-1» невозможно?

Так и есть. Есть специальные люди, отвечающие за мотор, за электронику, за стартер, это вкратце. А так людей, отвечающих за старт машины, очень много. Кто-то отвечает за прогрев, кто-то за маршрут. Это как самолет!

За три года выступлений в «Формуле-1» были у вас какие-нибудь конфликты на трассе, ведь на обычной дороге это привычное дело...

– Неоднократно такое случалось. Было дело с Михаэлем Шумахером (семикратный чемпион мира, – прим. Т-и), который в Турции меня поддел, когда я с ним боролся, я его обогнал, а он сзади ударил меня в колесо — в итоге я потерял две позиции. А в Индии ему пришлось досрочно завершить гонку, не без моего участия... Потом я подошел к нему, сказал – да не парься, Михаэль. Другое дело, что в тот момент ни он, ни я не боролись за титул, обычная борьба. Только за очки, поэтому особого негатива не было. Другое дело, что пилоты знают, видят, когда ты намеренно нарушаешь правила, летишь сломя голову и врезаешься. И другое дело, когда в борьбе получаются стычки, они неизбежны. Мы понимаем друг друга и все же иногда и морды друг другу бьем.

«В Индии ему [Шумахеру] пришлось досрочно завершить гонку, не без моего участия... Потом я подошел к нему, сказал – да не парься, Михаэль» Фото: ©Mark McArdlederivative, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

«Анатолий Хавалкин? Не слышал про такого»

Недавно чемпионом Европы по картингу в своем возрасте стал 14-летний россиянин Анатолий Хавалкин, слышали такую фамилию? В свое время начинали с картинга будущие звезды «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Себастьян Феттель...

Нет, не слышал про такого. Скажу так, картинг еще далеко не показатель. Сначала нужно добраться до «Формулы-3, 2». Я к тому, что в нашем деле все начинают с большой машины, а не с маленькой. И я знаю многих гонщиков, с кем гонялся в «Формуле-1», они были чемпионами мира по картингу, но потом они пропали, ничего не выиграв.

Вы как-то просились за руль у руководителя «КАМАЗ-мастер» Владимира Чагина. Удалось погонять?

Да, сказал ему – если дадите выступить, то я поеду и выступлю, не вижу в этом никаких преград. Ведь это сильнейшая в мире в своем классе команда. Потестировать, понять многие нюансы, которые они бы мне рассказали, у них большая команда. Благо у них нет проблем, быстро дать мне нужную информацию. А так я ездил на «КАМАЗе».

«Я знаю многих гонщиков, с кем гонялся в «Формуле-1», они были чемпионами мира по картингу» Фото: © «Татар-информ»

«В детстве я не знал, что такое картинг»

Что важнее в автоспорте — технические данные машины или мастерство пилота?

70 процентов на 30 в пользу автомобиля. На сегодня так и есть, говоря о «Формуле-1». Безусловно, это так. Но если посадить опытного пилота и неопытного, то здесь соотношение может быть в обратную сторону. Поэтому пилот должен быть опытным.

А почему вы в детстве не занимались картингом, столь популярным в СССР?

У нас в Выборге, маленьком городке, где я жил, картинга не было. Я и не знал, что такое картинг.

Впервые вы сели за руль отцовской «восьмерки» в пять лет. Историческое авто сохранилось?

Оно «живет» в моем гараже. Я его забрал себе, выкупил, машина в идеальном состоянии, как и другой аппарат, который я выиграл в 2002 году. Хорошие моторы, все заводятся.

«Я с ним [Фоменко] лично знаком, в хороших отношениях, вместе снимались в передачах» Фото: vk.com/vitalypetrov

На Эвересте умирал

Истории ваших фото во «ВКонтакте» с Николаем Валуевым и с легендарным борцом Александром Карелиным известны, а что скажете про Николая Фоменко? Он в вашем понимании музыкант, теле-, радиоведущий или все же автогонщик? У него была своя команда «Маруся»?

Я с ним лично знаком, в хороших отношениях, вместе снимались в передачах. За его карьерой гонщика особо не следил, но знаю, что у него была возможность выступать. Как я понимаю, будучи в возрасте, он выступал за себя.

О высоком. Вы действительно добрались на Эвересте до высоты в 5,5 тысячи метров? Как там себя чувствовали?

Было дело. Мы там умирали. Сам ходил всю ночь и кричал, что умираю. Но объяснить, что происходит, не мог. Но до данной высоты добрался легко, своими ногами. И только когда дошли до пяти с половиной километров, началось – ничего не понимаешь, что с тобой происходит. Нас там было трое друзей, так мы ходили и кричали, что помираем.

«Садясь в свою игрушечную машину, Лева уже знает, что делать. Не понимаю, откуда у него такие навыки...» Фото: vk.com/vitalypetrov

Сын постоянно просится за руль

Как профессионального автоспортсмена не могу не спросить вашего мнения о нынешнем состоянии отечественного легкового автомобилестроения?

Нужно прогрессировать. Он, в принципе, есть, но не так заметен, если сравнивать с другими странами. Да, наши производители стараются, я с ними постоянно общаюсь, особенно в Тольятти, где производят «Ладу». Дружу с ними. Будем надеяться, что они будут прогрессировать.

Ваш сын Лева, которому почти полтора года, за руль уже просится?

Когда я уезжаю или приезжаю, он бежит к моей машине, кричит: «Папа» и показывает руками, чтобы я посадил его за руль. Стоя на месте, крутит руль влево и вправо. И его оттуда не вытащить. Сын настолько любит машинки, у него их дома много. Когда ему был год, он садился и водил электромобиль детский, нажимает на газ, сам едет. Садясь в свою игрушечную машину, Лева уже знает, что делать. Не понимаю, откуда у него такие навыки…