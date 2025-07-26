Виталий Петров: «Если бы трасса в Казани была плоха, ее бы не включили в календарь»

Фото: smpracing.ru

Российский автогонщик Виталий Петров на гонке классов SMP TCR Russia и «Супер-продакшн» на трассе «Казань Ринг Каньон» поделился комментариями с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Гонщик оценил уровень трассы, назвав ее интересной.

«Если бы она была чем-то плоха, то ее бы не включили в календарь. Я здесь впервые принял участие в том году, трасса интересная», – сказал Петров.

Также он оценил сложность трассы.

«Много поворотов сложных, закрытых, с горками, с перепадами. Это на самом деле доставляет некое удовольствие. Безусловно, нам, пилотам, хочется, чтобы трасса была шире. Но она соответствует всем стандартам, проблем нет. Соблюдены все зоны вылета», – объяснил Петров.

Виталий Петров подытожил, рассказав, планирует ли участвовать в международных гонках в этом году.

«В этом году уже нет. Последний раз выступал в Дубае. Пока в России провожу заезды, развиваю отечественный автоспорт», – рассказал Петров.

Отметим, что в 2025 году российская серия кольцевых гонок проходит с мая по октябрь в 5 регионах России.