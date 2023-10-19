Виталий Мутко о Татарстане: «Не всегда любят успешных. Но быть такими нужно уметь»

Виталий Мутко: «Спортсмены – это добровольные волонтеры, которые рассказывают миру о республике»

Фото: предоставлено Диной Газалиевой

Смысл Универсиады был в том, чтобы открыть республику миру

Виталий Леонтьевич, вы давний большой друг Татарстана и в ранге министра спорта курировали подготовку и проведение Универсиады в 2013 году. В этом году отмечаем 10-летие. На ваш профессиональный взгляд, каким стал этот опыт для страны и Татарстана?

Когда мы первый раз заговорили об Универсиаде и с первым Президентом Татарстана Минтимером Шариповичем (Шаймиевым, – прим. Т-и), и с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым, – прим. Т-и)… Они прекрасно понимали, что такой крупный проект может дать республике и стране. И в принципе, отталкиваясь от этого, потом мы и Олимпийские игры, и чемпионат мира, другие крупные события в страну приглашали. Такой опыт, он, как правило, что дает? Ну ясно, что есть обычные вещи, связанные с экономикой, с инфраструктурой, с развитием, с населением, это да. Но самое главное, конечно, не в этом, наверное, заключалось. Смысл этого проекта был в том, чтобы открыть республику миру…

Ну вот никак я не забуду один эпизод, когда мы сидели на футболе с Минтимером Шариповичем Шаймиевым и смотрели, как «Барселона» играла…

С «Рубином»?

Да! И когда «Рубин» гол забил, он так ко мне повернулся и говорит: «Вот что надо, вот видите, вот что надо людям!» Все начали в учебниках рыться….

Где это – Казань?!

Где это – Казань, которая обыграла именитую команду (смеется). Понимаете, это такие крупные спортивные события, куда приезжают представители сотен стран, когда приезжают болельщики, когда идут трансляции в мир. Спортсмены – это добровольные волонтеры, которые рассказывают миру о республике. И, безусловно, проект подготовки дал толчок развитию инфраструктуры. Все-таки 330 объектов только спортивных было построено, новый аэропорт, дороги, развязки, продлили метро…

«Такой проект, как Универсиада, и для страны, и для республики, и для города дал многое. Он открыл город. О Казани услышали, узнали в мире, в стране» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан за какие-то несколько лет стал субъектом, который поставляет спортсменов в сборные

Сейчас часто можно услышать, что Казань – третья столица России. И это впервые прозвучало именно после Универсиады. Вы согласны с этим утверждением?

Безусловно, такой проект и для страны, и для республики, и для города дал многое. Он открыл город, показал, рассказал о нем. О Казани услышали, узнали в мире, в стране. Дальше была создана современная инфраструктура: дороги, развязки, новый аэропорт… Я помню, раньше, когда мы заезжали в Казань, она начиналась с деревянных покосившихся домов. Потом всё это преобразовалось. Вы стали мощнейшим центром, ну таким, скажем, глобальным спортивным центром. И да, можно сейчас сказать, третьей столицей в стране и лидером в России в области проведения крупных международных событий.

У нас очень любят этот термин…

Я уж не буду говорить о гостеприимстве, умении очаровать! Я упивался, глядя на всех этих лидеров международного спортивного движения! Один визит в Казань, и всё – чемпионат мира у вас (смеется)! По плаванию на короткой воде, на длинной, прыжки…

«Татарстан за каких-то несколько лет стал третьим, четвертым субъектом, который поставляет спортсменов! У вас через 5-7 лет появились члены сборной команды страны по водным видам» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Виталий Леонтьевич, а что вы скажете о Деревне Универсиады? Сколько сейчас студентов там живет…

Наследие! Дети пошли заниматься спортом. И знаете, есть такой показатель – количество представителей той или иной республики в структуре, в составе сборных команд страны по видам спорта, допустим, летних. Так вот, Татарстан за каких-то несколько лет стал третьим, четвертым субъектом, который поставляет спортсменов! У вас через 5-7 лет появились члены сборной команды страны по водным видам.

«Мы с коллегами из Иннополиса работаем над новой экологической системой для котельных на Сахалине»

Виталий Леонтьевич, региональные практики сейчас широко тиражируются. С этой точки зрения Татарстану какую бы оценку вы поставили?

Мы ведем такой проект «Архитекторы.рф». Каждый год за свои деньги готовим по 100 архитекторов, проводим конкурс, затем они уезжают в регионы. И вот одним из первых регионов как раз республика взяла выпускников. И это начало менять подходы. Татарстан – лидер во многих направлениях инновационных образовательных стандартов, проектах. Возьмите городскую среду. Всё, что реализовано в последние годы в республике: скверы, парки, дворы без машин, новые территории, новые набережные, – это то, что сегодня можно совершенно спокойно назвать современной практикой. Если говорить об инновациях, разработках, то сейчас мы с коллегами из Иннополиса работаем над новой экологической системой для котельных на Сахалине.

«Всё, что реализовано в последние годы в республике: скверы, парки, новые территории, новые набережные, – это то, что сегодня можно совершенно спокойно назвать современной практикой» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Интересно.

Ребята работают с современными технологиями, делают современные проекты. И таких проектов много! Я уже не говорю об архитектуре. Вот даже возьмите сферу нашего жилищного строительства. Переход на проектное финансирование от долевого строительства.

Сколько разговоров было об этом…

Мы это решение принимали в республике, на базе ее опыта. Целый день говорили, прилетел Президент (Владимир Путин, – прим. Т-и), мы доложили итоги. И мы перешли на модель проектного финансирования, когда деньги люди кладут на эскроу-счета.

Ряд наработок уже был у республики, и мы это видели. Поэтому, надо прямо сказать, Татарстан – один из лидеров практически во всех направлениях.

«Есть такое – не всегда любят успешных»

Виталий Леонтьевич, у меня есть такая личная ремарка. Не все нас за это еще и любят. Я сталкиваюсь в Москве иногда с таким вот отношением…

Знаете, есть такое – не всегда любят успешных. Но быть таким нужно уметь. Я даже вам больше скажу. Вот в 2008 году, когда я был назначен министром (министром спорта РФ, – прим. Т-и), у нас была федеральная целевая программа развития физической культуры и спорта. И я посмотрел – тогда Краснодарский край и Татарстан были лидерами и 60% программы забирали они.

«Нужно сделать концепцию, разработать проект, посмотреть в будущем, как ты будешь эксплуатировать. Это же всё надо делать. Вы умеете это делать, и республика умеет это делать» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Из общего числа?

Из общего числа, третьей была Мордовия. А я почему об этом говорю? Потому что это же не просто. Можно сидеть и ничего не делать. Это же нужно сделать концепцию, разработать проект, посмотреть в будущем, как ты будешь эксплуатировать. Это же всё надо делать. Вы умеете это делать, и республика умеет это делать. И это самое главное. Поэтому, конечно, какие-то большие проекты, вызовы, выставки, какие-то инновационные вещи все время республика предлагает, и это очень важно. Ну а кто-то другой сидит и ничего не делает…

И критикует.

Естественно, критикует. И говорит: вот там мне что-то не дают – или просто жалуется.

«Компания «Дом.РФ», я бы сказал, полного цикла в области жилищного строительства. Главная цель – поддержка темы доступности жилья» Фото: предоставлено Диной Газалиевой

«У нас с республикой практически по всем направлениям идет взаимодействие по земле»

А конкретно с «Дом.РФ» как у нас отношения? Ведь и соглашение есть между нами.

В последние годы мы очень серьезно трансформировали компанию «Дом.РФ». Компания у нас, я бы сказал, полного цикла в области жилищного строительства. Главная цель – поддержка темы доступности жилья. Мы работаем в области поддержки ипотеки, вовлечения земли в оборот, проектного финансирования, инвестиционного развития.

В развитие, по сути дела, арендного бизнеса. То есть такой набор полного цикла поддержки. У нас с республикой практически по всем направлениям идет взаимодействие по земле. Мы за последние несколько лет более 2 тыс. гектаров земли передали. На территории республики есть очень много федеральных земель, которые неэффективно используются. Вместе с республикой мы их вовлекли в оборот, отдали ряд земельных участков под создание социальных объектов. Это детский онкологический центр, профильный образовательный центр и так далее.

Такие важные объекты.

Есть много таких проектов под жилье на этих земельных участках до 2030 года – по три с половиной миллиона квадратных метров будет построено жилья. То есть имеется взаимодействие по строительству жилья.

Есть проекты в области инноваций. Мы выделили 30 млрд рублей на строительство нового инновационного центра в Иннополисе. Это бизнес-инкубатор, это жилье для людей. И еще много других совместных проектов.

«У вас вообще такая кухня замечательная, если садимся за стол… я вам скажу, что невозможно остановиться!» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ваши беляши можно съесть, и больше ничего не нужно»

Завершая наш разговор, хочу спросить вас – пробовали ли вы наши национальные угощения?

Слушайте, ну у вас вообще такая кухня замечательная, если садимся за стол… я вам скажу, что невозможно остановиться! Беляши – это самое, наверное, аппетитное блюдо. Его можно съесть, и больше ничего не нужно. Есть блюда с кониной. Очень разнообразная кухня, конечно. И очень сытно, очень. Сладости там, чак-чак (улыбается).

Мы очень гордимся своей кухней!

Потому что всё достойно. И здорово, что сохраняются традиции национальной кухни. И это, конечно, пример для многих. Надо сохранять традиции, потому что идентичность, национальные традиции, культура, язык – основа всего!