Виталий Милонов предложил запретить короткие видео в интернете

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Короткие видеоформаты в интернете оказывают негативное влияние на развитие человека, и их следовало бы запретить. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова приводит «NEWS.ru».

По мнению парламентария, ролики в формате рилсов и шортсов способствуют деградации и формируют у пользователей зависимость от быстрого потребления контента. Он отметил, что в обществе отсутствует культура цифровой гигиены, а социальные сети все чаще начинают диктовать людям модели поведения.

Милонов также считает, что большинство коротких видео отличаются низким качеством, не несут интеллектуальной ценности и нередко представляют собой примитивные шутки. Кроме того, в создании таких роликов, по его словам, участвуют непрофессиональные исполнители, а ответственность за содержание подобных материалов фактически отсутствует.

Депутат добавил, что феномен коротких видео можно рассматривать как тревожное и даже потенциально экстремистское явление.