news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 ноября 2025 11:28

Виталий Милонов предложил запретить короткие видео в интернете

Читайте нас в
Телеграм
Виталий Милонов предложил запретить короткие видео в интернете
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Короткие видеоформаты в интернете оказывают негативное влияние на развитие человека, и их следовало бы запретить. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова приводит «NEWS.ru».

По мнению парламентария, ролики в формате рилсов и шортсов способствуют деградации и формируют у пользователей зависимость от быстрого потребления контента. Он отметил, что в обществе отсутствует культура цифровой гигиены, а социальные сети все чаще начинают диктовать людям модели поведения.

Милонов также считает, что большинство коротких видео отличаются низким качеством, не несут интеллектуальной ценности и нередко представляют собой примитивные шутки. Кроме того, в создании таких роликов, по его словам, участвуют непрофессиональные исполнители, а ответственность за содержание подобных материалов фактически отсутствует.

Депутат добавил, что феномен коротких видео можно рассматривать как тревожное и даже потенциально экстремистское явление.

#видео #Виталий Милонов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин пригласил делегацию Казахстана на форум «Формируя будущее» в Казани

Путин пригласил делегацию Казахстана на форум «Формируя будущее» в Казани

12 ноября 2025
Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

13 ноября 2025