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Происшествия
16 декабря 2022  11:52
Полина Шевчук

Виталий Кличко заявил о взрывах в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах сразу в трех районах украинской столицы, сообщает ТАСС,

По словам Кличко, взрывы слышны в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах города.

О взрывах мэр украинской столицы сообщил в своем телеграм-канале.

«Взрыв в Голосеевском районе», - написал он в мессенджере. Чуть позже еще она запись: «Еще один взрыв в Киеве, в Днепровском районе».

Известно, что движение поездов метро в Киеве полностью остановлено, а станции работают как укрытия.
 

 

 

#взрыв #спецоперация на Украине
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