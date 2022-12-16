Виталий Кличко заявил о взрывах в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах сразу в трех районах украинской столицы, сообщает ТАСС,

По словам Кличко, взрывы слышны в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах города.

О взрывах мэр украинской столицы сообщил в своем телеграм-канале.

«Взрыв в Голосеевском районе», - написал он в мессенджере. Чуть позже еще она запись: «Еще один взрыв в Киеве, в Днепровском районе».

Известно, что движение поездов метро в Киеве полностью остановлено, а станции работают как укрытия.

