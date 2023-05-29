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Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре Киева
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В центральных районах Киева прогремели взрывы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.
«Экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается», – указано в сообщении.
Мэр рекомендовал жителям города не покидать укрытий.
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