Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре Киева

В центральных районах Киева прогремели взрывы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается», – указано в сообщении.

Мэр рекомендовал жителям города не покидать укрытий.