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Происшествия 29 мая 2023 11:35

Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре Киева

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В центральных районах Киева прогремели взрывы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается», – указано в сообщении.

Мэр рекомендовал жителям города не покидать укрытий.

#киев
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