Виталий Какунин: «Мне не оставили выбора и сказали: ты идешь в «Рубин», сделка закрыта»

В 2002-м году «Рубин» кардинально усилил состав ради выхода в высший дивизион. Одной из главных надежд той селекции был Виталий Какунин, на тот момент лучший бомбардир первой лиги. Но, получив травму, форвард так и не смог заиграть в Казани. Что случилось, как он оценивает Курбана Бердыева и почему скучает по тем временам – в интервью «ТИ-Спорт».

Виталий Какунин: «Я в 2010 году ушел из футбола и оказался в околофутболе» Фото: fcnh.ru

«В 27 лет завершил карьеру, это решение до сих пор не дает мне покоя»

Куда пропал лучший бомбардир Первой лиги сезона-2001? О вашей карьере так мало информации, что иногда кажется, Какунина и не существовало.

Я сам расстроен, что так сложилась моя жизнь после футбола. Я даже сам не понял, как пролетело это время. После завершения карьеры я немного проработал детским тренером. Был у меня даже опыт работы с подростками из неблагополучных семей, которые и понятия не имели о существовании тренировочных процессов. Мне очень нравилось работать с детьми, но из-за нехватки финансов погнался за рублем. О чем я немножечко жалею, мягко говоря. Надо было продолжать. До сих пор тянет на тренерскую работу, душа моя лежит там. Что касается футбола, я в 2010 году вообще ушел из спорта и оказался в околофутболе.

А сейчас чем заняты?

После этого позанимался бизнесом немного, сейчас уже работаю на дядю. Развернула меня жизнь кардинально. Уже 10 лет работаю в сфере экспертизы промышленной безопасности на металлургических предприятиях. Инспектирую работоспособность важных устройств.

Во сколько лет вы, получается, закончили карьеру?

В 27 лет я завершил карьеру, это решение до сих пор не дает мне покоя. Сейчас иногда сижу, рассуждаю над этим решением. Но травмы дело такое, серьезное. Мне нужно было выбирать – здоровье или карьера. Если говорить откровенно, то это лично мои недоработки. Нужно было следить за здоровьем вовремя.

Вы теперь совсем далеки от футбола?

У нас здесь возродилось «Торпедо» из Миасса. Клуб как похоронили в 2003-м году, так он и возрождается каждый раз. Сейчас вот новая попытка. Причем президент там – мой бывший партнер по «Торпедо» Денис Хитрин, серьезный парень. Он продолжил историю своего отца. Я пытался вклиниться, но что-то меня отводит, чего – не пойму даже. Еще в 2008 году мне предлагали пойти в миасское «Торпедо», я долго раздумывал, травмы замучили. А потом они как раз в тот год стали мастерами спорта на КФК, и я снова мимо кассы (смеется). Но, значит, в этом для меня благо. Каждый строит свою судьбу сам, и я, значит, не успел ухватиться за эти шансы.

«Нефтехимик» дал мне хороший рывок. Мне нравился коллектив, просто класс! До сих пор с таким удовольствием вспоминаю» Фото: fcnh.ru

«Мне не оставили выбора, сказали: ты идешь в «Рубин», сделка закрыта»

В «Нефтехимике» нулевых годов много интересных имен, а информации о той команде мало. Расскажите о тех временах: какими они вам запомнились?

Это великолепное время, я обожаю это время. «Нефтехимик» дал мне хороший рывок. Мне нравился коллектив, просто класс! До сих пор с таким удовольствием вспоминаю. Тренерский состав был: Иван Николаевич Буталий, Владимир Анатольевич Морозов. Я им очень благодарен, если бы увидел, приобнял бы с удовольствием. Иван Николаевич мне доверял, я влился в коллектив. У меня школа была не очень высокого уровня, меня в коллективе звали тогда «тепловозом», потому что я нёсся как танк. Считаю, что играл тогда с ребятами техничнее и грамотнее меня. Я от них многому научился. Мы друг друга дополняли: один сильный, другой техничный, а третий очень быстренький, а я вот такой «тепловоз».

Вы шли по нарастающей по карьере. Во Второй лиге забили вначале 15 мячей, потом 16, в «Нефтехимике» в Первой лиге стали лучшим бомбардиром с 20 голами. Но в «Рубине» не пошло. Что не получилось?

Чего греха таить, мне не оставили выбора при подборе команды. Мы были на сборах на Кипре, и там я переехал на базу «Рубина». Это был 2002-й год. И самое страшное, что я уже был при травме. В Нижнекамске второй круг я доигрывал на уколах, мне требовалась операция. Но если бы я ее сделал, то меня бы в гонке бомбардиров обогнал Олег Терехин. Я играл на уколах, и меня «Рубин» приобрел с условием провести операцию. А в матче в Воронеже я сломался по полной программе. Помню март, один из первых туров, и я получил травму. Надо тут отдать должное руководству «Рубина», они отправили меня на операцию в Москву. Я восстанавливался около полугода и растерял всё.

А какая была травма?

Паховые кольца мне подшивали и волокна пресса. В то время операции такого плана считались сложными, и мне сделали ее в Москве неудачно. Я помню, как потом Курбан Бердыев отозвался врачам, почему, мол, вы не отправили его в Германию.

Тогда разговоры пошли, мол, вот Какунин без Сергея Будылина ничего не может. Ведь именно с его пасов вы забили много голов, когда стали лучшим бомбардиром лиги.

Я не согласен с таким высказыванием. Я и сам решал моменты своими сольными проходами и снабжал партнеров передачами в штрафную. Мы с Сергеем и партнерами дополняли друг друга, и считаю, без таких, как Какунин, Будылин, и других команде было бы сложно. Тогда же еще были Слабодич Арнольд, Клонцак Володя, Ситчихин Андрей, Михайлов Дима, Ефремов Женя, Фахрутдинов Рустам, они такие мастера были, мама дорогая. Ту команду и прозвали «гроза авторитетов». Поэтому я не скажу, что кто-то лучше, кто-то хуже. Но я благодарен всем, у меня были коллективы замечательные что в «Уралазе», что в «Нефтехимике», что в «Рубине». У меня с Сергеем есть даже интересная история с нашими детьми.

Расскажете?

В свое время, когда мы играли в «Нефтехимике», наши жены приходили на стадион. И представляешь, у меня в тот год родилась девочка, у Сергея пацан, а у нашего вратаря Димки Михайлова – дочка. Так и ходили наши жены втроем беременные. Но мне боженька подарил еще и сына, сколько же я ждал его! В 2014-м году у меня сын родился, Максим. И пошли мы с ним в футбол, вижу, что парень не заточен для игры. И куда же он пошел? В дзюдо. Я же сам из дзюдо в футбол перешел. Я помню мое интервью, когда задали вопрос: «Тебя бьют, а ты устоял, как так получается?» И говорил, я крепко стою, потому что у меня школа такая, из дзюдо.

После того сезона вы с Будылиным могли оказаться в «Торпедо». В итоге он перешел туда и стал известным игроком, а вы оказались в «Рубине».

Меня не только «Торпедо», а даже киевское «Динамо» приглашало. Без бравады, там интересный был у меня выбор. Но мне тогда не оставили выбора. Что случилось? Гизатуллин Наиль Нурмеевич, который был главным человеком в «Нефтехимике», предложил мне пойти в «Рубин». Тогда я был слишком молод и неопытен, надо было стоять на своем до конца. Но тогда мне сказали: «Ты идешь в «Рубин», сделка закрыта».

«Меня не только «Торпедо», а даже киевское «Динамо» приглашало. Без бравады, там интересный был у меня выбор» Фото: fcnh.ru

«Вы что, граждане, обалдели совсем?!»

Жалеете сейчас о переходе в «Рубин»?

Нет, финансово это было очень приятно идти в команду, у которой стоит задача выйти в высший дивизион. Надо было работать, просто работать. И если бы я не сломался, уперся… Хотя если бы уперся, то не факт, что был бы здоровее, чем сейчас. Я мог бы вообще сломаться, и всё.

В 2002-м году были большие ожидания от пары Чаладзе – Какунин, но потом вы резко перестали появляться на поле. И никто не понимал, почему вы не играете. Информации тогда было мало, даже сейчас в интернете нет данных, что вы были травмированы в то время.

Да, было такое, что после операции сидел на трибунах на каком-то матче «Рубина». А вокруг идет галдеж, прислушался, а там меня обсуждают: «А почему Какунин не играет? Для чего его вообще взяли?!» И тогда так хотелось встать, сказать: «Ребята, я после операции, вот же он я», будто бы оправдываясь за себя. А столько разговоров было, просто нечто. Интернета нет, в газетах не пишут, информации ноль. Обидно!

А что было у вас в карьере после «Рубина»?

Весной после выхода в высший дивизион меня отдали в аренду в Новокузнецк в Первую лигу. Летом еще съездил в Венгрию, но неудачно. Оттуда я уехал в Саранск, где тоже компания собралась приличная – Веретенников Олег и половина «Ротора». В феврале 2004-го я неудачно съездил на просмотр в Венгрию. И так год у меня выпал в принципе из карьеры. В 2005-м году я подписал контракт на 2 года с родным челябинским «Зенитом» и доигрывал дома, а в 2007-м завершил карьеру окончательно.

Как вы побывали в Венгрии?

Я ездил туда на просмотр, летом между Новокузнецком и Саранском. Я там ничего не показал, да и слава богу. Приехал на сборы, матчей контрольных не было, одни тренировки в зале, потом пришли и говорят: «Ну всё, ребята, можете быть свободны». Сказал: «С удовольствием!» и уехал обратно.

Не жалели?

Нисколько! Жалко только, что у них осталась видеокассета, которую я давал им для видеонарезки. Она была с матча «Нефтехимик» – «Рубин», когда мы обыграли Казань 3:1. Я помню, как в той игре на левом фланге того же Романа Шаронова и всю его банду извозил так, что потом мне Денис Бояринцев рассказывал, что Антихович (тогдашний тренер «Рубина», – прим. Т-и) просто разорвал в перерыве защитника, который отвечал за тот фланг. Он тогда своим крикнул: «Вы что, граждане, обалдели совсем?!» Антихович мне нравился как человек – жесткий, но справедливый. Он приглашал меня во Владивосток, когда тренировал «Луч-Энергию» в 2003-м и 2004-м годах, но пришлось отказать. Врезались в память его слова: «Смотри, я два раза не приглашаю».

«Я помню, как в той игре на левом фланге Шаронова и всю его банду извозил так, что потом мне Бояринцев рассказывал, что Антихович просто разорвал в перерыве защитника, который отвечал за тот фланг» Фото: fcnh.ru

«Бердыев был великолепен, но что касается финансирования, это была просто бомба»

Каким вы запомнили Курбана Бердыева?

Спасибо большое ему за терпение, он меня ждал до последнего после травмы. Я ему благодарен за это. В октябре 2002-го он вызвал меня и сказал, что я буду играть против Нижнекамска. Я ответил, что с удовольствием, и этот момент, когда от тебя ждут гола в ворота бывшей команды, меня взбудоражил. У меня даже был эпизод, когда в первом тайме принял мяч в штрафной в 11 метрах спиной к воротам, развернулся и пробил, но попал в штангу. Я отыграл тогда весь первый тайм, и мне надо было этот шанс использовать. Я его не использовал, и меня заменили. В Премьер-лиге я так и не сыграл. Доверие было минимум, к тому же растерял много кондиций. Стартовая скорость у меня уже была не та и еще присутствовал психологический барьер, я был сильно разобран.

Сложно было работать с Бердыевым? За счет чего «Рубин» в 2002-м году так легко выиграл первый дивизион?

С Бердыевым было непросто, но как специалист он себя показал. Молодчина! Хочу отдать должное президенту тогдашнего «Рубина» Камилю Исхакову. Какие же были там сумасшедшие вливания в клуб! Вот что значит работать под задачу. Курбан Бекиевич был великолепен, но все-таки что касается финансирования, это была просто бомба.

На зимних сборах после выхода в высший дивизион в команде появилось много новичков. С вами как-то общались тренеры, успевали работать со всеми?

Курбан Бекиевич, он молодец, не спорю. Мы сколько сборов с ним провели, я ему только благодарен. Единственное, что потом пошел набор легионеров. Пару сенегальцев, бразильцев и так далее. Ты не представляешь, сколько было народу на сборах! Пачками привозили, и в основном граждане других стран. Мне тут было непонятно, я не согласен был с такой политикой тренера. Но это лишь мое мнение, а он, Бердыев, так видел и, значит, был прав, раз занял третье место. У меня была гордость за ребят, когда они взяли бронзу. Я бы с удовольствием встретился с некоторыми ребятами, с кем играл. Было бы неплохо на дне рождения клуба побывать, пообщаться со всеми.

Ощущение, будто у вас были какие-то обиды на тренера.

В том возрасте вокруг видел, что у нас у всех есть какие-то обиды, юношеский максимализм. Обиды в плане «а почему меня не ставят?», «а я лучше, чем он», «это Вася виноват, это Петя, это Рома, но никак не я». И вот хочется дать пожелание молодому поколению, что никто никогда не виноват, надо начинать с себя. Это факт. Я считаю, что я попал в эти жернова, надо было мне начинать с себя, какие бы условия ни были. Если вернуться в какой-то период времени, скажем так, в первые годы в большом футболе, то я бы поменялся в плане профессионального отношения к работе. Психологически я бы по-другому себя вел. Я бы многое исправил.

«Курбан Бекиевич, он молодец, не спорю. Мы сколько сборов с ним провели, я ему только благодарен» Фото: fcnh.ru

«В «Рубине» все держалось на одном человеке, все замыкалось на нем»

Сейчас следите за футболом?

Больше слежу за большим футболом. Смотрю Лигу чемпионов, матчи сборной. Несколько лет назад я разочаровался в РПЛ. Грустно и скучно, уровень стопроцентно упал. Пытаются превратить в шоу, но у нас не получается, мы не «Барселона» и не Запад. Там, где играют мужчины, должен быть настоящий футбол. А шоу, как за бугром, у нас не получится. У них реальное шоу, они играют, они показывают расслабленный, веселый футбол. А у нас это на пределе, натужно. Не могу такое долго смотреть. Помню, «Рубин» играл с «Барселоной». Конечно, это все смотрят! Как же они там наказали испанцев! Я был в восторге, на весь дом орал: «Там Рома Шаронов, Рома!» Команда там бегает, а ты на диване сидишь. Радовался от души, но грусть присутствовала, конечно.

Да, «Рубин» хорошо в еврокубках пошумел...

А что же потом случилось с клубом? Что сломалось, не пойму. Финансирование поменялось?

Все началось с первого ухода Бердыева, думаю.

Вот именно. Все то, что вне футбола сломало всю систему. Все держалось на одном человеке, все замыкалось на нем. Считаю, каждый должен заниматься своим делом. Но в 2013-м году некрасиво расстались с Бердыевым. Могли бы дать ему доработать сезон, в еврокубках он без поражений тогда шел. Сегодня такое даже представить невозможно. Но дело принципа было, видимо, уволить, принципиальные люди. Сломали систему, и всё пропало.

«Слуцкий? И что, этот парень не может вывезти команду?»

А следите за Первой лигой? Там у нас из Татарстана три команды играют.

Три команды? «КАМАЗ», «Нефтехимик» и еще кто?

И «Рубин». Он вылетел из Премьер-лиги в прошлом сезоне.

А сейчас там кто тренер?

Слуцкий.

И что, этот парень не может вывезти команду? Думаю, он столкнулся с проблемами внутри клуба, о которых мы не знаем. Слуцкий опытный специалист.

Тяжело идет «Рубин», хотя Сайманов решил повторить трюк 2002-го года и набрал сильных игроков. Того же Дзагоева пригласил. Но команда пока далека от лидерства.

Тут, знаешь, такой момент. Я бы делал ставку на других игроков. А процент опытных большой у «Рубина»?

Опыта там очень много, там опытных набрали.

И опыт, получается, никак не помогает (смеется). Значит, надо разбавлять молодыми самородками.

А как у вас с этим было в «Рубине», когда в 2002-м году команда легко прошла по сезону в Первой лиге?

Да, там были длинные серии без поражений. У меня в этом плане вообще много опыта. Я еще с «Нефтехимиком» в 2000-м году выходил в первый дивизион. Тогда мы с Нижнекамском проскочили сезон без единого поражения. Ворвались мы вообще смело. А когда «Рубин» выходил в вышку, материальная база была сумасшедшая у клуба. Было грех не пройти так хорошо.

Как ожидали в начале сезона, так в итоге и произошло.

На мой взгляд, «Рубин» тогда априори был сосватан в вышку. Я считаю, что это даже на самом большом уровне все решается. Это сугубо мое мнение. Думаю, многие меня поддержат, что мы просто не могли не выйти.

Не вы один так говорите.

Это так и есть. Я грущу иногда, когда где-то в российском футболе происходят сливы матчей. Если говорить как есть, где-то купи-продай точно присутствует. Смотришь матчи – сразу видно, где команда недорабатывает, где тот не добежал, где этот. Ты все равно начинаешь списывать на какую-то продажность.

Было такое, что вышли на поле и чувствуете: договорняк?

У меня не было таких команд, где я мог бы такое почувствовать. В «Уралазе», там были конкретные мужики, мы перли вперед, а тренер у нас был Валерий Петрович Знарок, именно он заложил во мне характер бойца. Какая там сдача игры могла быть? В Нижнекамск я заехал под задачу выхода, коллектив убойный собрался. У нас единственное с «КАМАЗом» – не получалось играть, а так мы тоже шли уверенно, никакой сдачи быть не могло. По «Рубину»? Да вы что, нет, конечно! Это сто процентов. Что касается других, то даже слухов таких не было, чтобы кто-то там кому-то такое предложил. Это мои основные команды. Всё, что было после них, могу назвать лишь одним словом – бардак.

«У нас был такой Рустам Фахрутдинов, взрослый дядька уже, он из Самары приехал. Он, когда гол забьет, кланялся трибунам – сюда поклончик, туда поклончик» Фото: fcnh.ru

«Когда играл в Нижнекамске, я журналистов в гости приглашал»

С чем связано сокращение числа команд в низших дивизионах?

Я считаю, что связано с финансированием. В свое время в конце 90-х мы катались в зоне «Урал» в такие деревни, что зашатаешься. С «Нефтехимиком» в нулевые тоже на автобусе поколесили по Поволжью. Мы из Нижнекамска приезжали в Курган, Челябинск, Тюмень. Я сейчас вспомнил город, называется Похвистнево, в Самарской области. Приезжаешь туда, там поле всего четыре лавочки, но люди на шее сидели друг у друга, чтобы посмотреть футбол. А какие были поля в этих деревнях, просто изумительные! На натуральных удобрениях, на всем на свете, вообще класс. Это было радостно и классно. А потом начали команды пропадать.

Пачками исчезают каждый год. Сейчас в зоне Поволжья и Урала играют всего 12 команд. В ваше время это были две отдельные зоны по 16-20 клубов.

Думаю, футбол в низших лигах убил кризис 2008-го года. Много команд тогда финансировались от предприятий, а потом бюджет просто не стал их брать на баланс. В Челябинске город-миллионник, здесь и то бюджетная команда. В маленьких городах от клубов отказался бюджет, поэтому они исчезли.

А какой выход из ситуации?

Сейчас я бы пожелал нашим руководителям, чтобы они больше внимания уделяли детскому футболу. Где у нас сейчас хваленые чемпионы Европы по молодежи, по юношам? Они пропали. Где у нас все дети, которые становятся чемпионами в 12-13 лет? Где это всё? А самое страшное, наши спортсмены, наши футболисты сейчас, я их называю «до первого «Хаммера». Человек заработал определенную сумму денег, купил суперкрутую машину, и всё, самооценка взлетает. А сам он никто и звать его никак. И человек заканчивается на этом. И самое важное, что в этом виноват не спортсмен, а система сама мешает парням. Считаю, что стимулировать нужно за победы и достижения, а не делать сумасшедших зарплат. Зарплаты – минимум, премии – максимум.

У вас проблем со звездной болезнью не было никогда?

Я благодарен родителям, что воспитали меня таким, у меня нет никакого зазнайства. Моя скромность порой где-то была излишней. Когда играл в Нижнекамске, я журналистов в гости приглашал, за чашкой чая дома интервью делали сидели. Они ведь тоже делают с нами общую работу. Если не будет журналистов, то и о футболе будет знать меньше народу. Поэтому я благодарен, что вы есть, вообще класс. Иногда вот так начитываешь старые свои интервью, и такая грусть накатывает, капец.

Есть что-то необычное, о чем вы жалеете, что не сделали во время игровой карьеры?

– Когда я играл, то при забитом голе иногда стеснялся сделать такое что-то интересное, превратить празднование в шоу. Я работу свою выполнял, а сейчас иногда задумываюсь – блин, можно было там в звезду превратиться. Всякие там приколы и так далее. Иногда так кульбиты какие-нибудь хотел делать, но так и не осмелился. Мы в принципе такое не делали. У нас был такой Рустам Фахрутдинов, взрослый дядька уже, он из Самары приехал. Он, когда гол забьет, кланялся трибунам – сюда поклончик, туда поклончик. Умел веселить народ.

Фото на анонсе: fcnh.ru