Кафанов: «Бухаров был намного талантливее Дзюбы, но не реализовал себя даже на 50%»

Фото: Михаил Захаров / tatar-inform.ru

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сравнил экс-нападающего «Рубина» Александра Бухарова с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

По его словам, Артем после каждой тренировки оставался для дальнейшей работы. Это, по словам Кафанова, как раз и нужно было «Ростову», за который Дзюба тогда выступал и который на тот момент возглавлял Виталий.

«Я вообще считаю, что при всех своих физических и остальных данных он смог выжать из себя максимум того, что может человек выжать. Я его всегда сравниваю с Сашей Бухаровым. У Саши талант был намного выше, чем у Артема. Но Бухаров себя не реализовал даже на 50%. А Дзюба смог выжать из себя все», – сказал тренер.

Также Кафанов сказал, что Дзюба, не имея такого таланта, как у Бухарова, реализовал себя намного лучше Александра.

«Дело в том, что, не имея такого таланта, как у Бухарова, Дзюба поставил столько рекордов… Я их сравниваю потому, что работал в клубе с Артемом только полгода, и он в этот период был рядом с Сашей. Это то, что было на моих глазах. Два сильных нападающих. Один талантливее другого, но менее талантливый добивается больших успехов. Такое бывает в спорте», – передают слова Кафанова «Известия».

Напомним, Дзюба выступал за «Ростов» на правах аренды с 2013 по 2015 год. Бухаров же играл за «желто-синих» с 2014 по 2017 год.

Артем Дзюба побил рекорд по голам за сборную России в игре против Гренады (5:0). Нападающий обошел Александра Кержакова, чей рекорд составлял 30 мячей.