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В Татарстане – лучшая система потребительской кооперации в России. Об этом заявил заместитель председателя правления Центросоюза РФ Виталий Бродский сегодня на отчетном собрании Союза организаций потребительской кооперации РТ.

«Безусловно, эта работа не может быть воспроизведена в жизнь без поддержки Раиса РТ Рустама Минниханова. У вас лучшая выстроенная система потребительской кооперации в стране. И руководство кооперацией – самый правильный пример того, как нужно работать. Кооперация работает на поддержку государственной и муниципальной власти, но и власть должна поддерживать. И то, что у вас есть такая практика, – это лучшее, что может быть для кооперации», – сказал он.

Бродский сообщил, что вчера в Центросоюзе прошла встреча с заместителем министра промышленности и торговли РФ Романом Чекушовым. «Мы наметили ряд совместных программ, одна из них – образовательная. Сейчас готовим дорожную карту. Поэтому в кадровом направлении будем усиливаться. И учитывая, что у вас такая мощная площадка – Казанский кооперативный институт, думаю, что проблема с кадрами в этой сфере будет решена», – подчеркнул он.

Кроме того, Центросоюз ведет переговоры с Минпромторгом РФ по программе автолавок, в частности, по мерам поддержки. «Нас заверили, что министерство в эту программу включится, у них будет мера поддержки производителям. А у нас будет, возможно, индивидуальный проект по автолавкам. Это необходимо и для новых территорий. Нужно время, чтобы построить магазины, а автолавка работает здесь и сейчас. Обеспечить людей продукцией нужно мгновенно», – отметил Бродский.

О работе организаций потребительской кооперации за прошлый год рассказал председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов. По его словам, совокупный объем их деятельности превысил 24,3 млрд рублей. Самый большой объем в структуре оказанных услуг занимают заготовительная деятельность – 54%, розничная торговля – 26%, производство – 14% и общественное питание – 6%.

Розничный товарооборот за год составил 6,2 млрд рублей, что на 5% больше, чем в 2023 году. «На одного обслуживаемого покупателя продано товаров на сумму более 18 тыс. рублей. Наивысшие показатели в Молькеевском сельпо – 54 тыс. рублей, Алексеевском – 31 тыс. рублей, Мамадышском – 30 тыс. рублей и в Тетюшском райпо – 27 тыс. рублей», – констатировал Шаймарданов.

Он добавил, что за прошлый год заготовительный оборот вырос на 10% – объем закупок сельхозпродукции составил 13,2 млрд рублей. В среднем с одного двора закуплено продукции на 45 тыс. рублей. А самый большой объем закупок обеспечили заготовители Бавлинского кооператива «Рассвет» – 71 тыс. рублей.

«Успешно работают скотобойные пункты, где забито 15,6 тыс. голов крупного рогатого скота. Наивысший показатель по забою у кооператива «Восток» Мензелинского района – более 5,5 тыс. голов КРС», – заметил Шаймарданов.

Он напомнил, что ежегодно населению выделяются семена овощей через Минсельхозпрод РТ на сумму 20 млн рублей. «Нами собрана потребность личных подсобных хозяйств в семенном картофеле. Цифры получились большими – около 2340 тонн», – проинформировал руководитель Татпотребсоюза.

Шаймарданов также рекомендовал организациям потребкооперации обратить внимание на такой вид деятельности, как сбор полиэтилена. Переработка этого вторсырья может приносить неплохой доход – от 10 до 35 рублей за килограмм в зависимости от марки, уточнил он.

«Надо сосредоточиться на выездной – мобильной форме заготовок. Спецтранспорт, ориентированный на обслуживание личных подворий, должен функционировать по заранее утвержденному райисполкомами графику. Сейчас невыгодно строительство заготовительных пунктов, но райпо должны иметь хорошие склады для сырья», – заявил руководитель Татпотребсоюза.

Расширение такого формата заготовок, по его словам, сдерживается острой неваткой транспорта. В связи с этим Шаймарданов попросил главу Минсельхозпрода РТ Марата Зяббарова оказать содействие в выделении спецтранспортана эти цели.