Visa оценила потери от ухода из России в $60 млн

Платежная система Visa подсчитала, что потеряла $60 млн из-за ухода из России. Об этом говорится в квартальном отчете компании.

Аналитики считают, что платежная система потратила $35 млн на «деконсолидацию» российской дочерней структуры. Еще $25 млн Visa направила на поддержку российского и украинского персонала, что тоже расценивается компанией, как потери.

«В течение трех и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 года, мы зафиксировали убыток в виде общих и административных расходов в размере $35 млн в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании», — отмечается в отчете Visa.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Он заявил, что меры принимаются для денацификации и демилитаризации Украины.

США, страны Европы и ряд стран Азии после этого стали ужесточать антироссийские санкции. Многие международные компании стали уходить из РФ.

С 10 марта международная платежная система Visa приостановила свою работу в России. Ее карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом, а карты иностранных банков с Visa прекратили работать в России.