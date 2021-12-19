Вирусологи оценили возможность искусственного происхождения штамма «омикрон»

Российские вирусологи оценили вероятность теории об искусственном происхождении омикрон-штамма Covid-19. Своей точкой зрения специалисты поделились в эфире «Радио России».

«Я на 99% уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто», — отметил завлабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Нетесов.

Подобные варианты вирусов обычно появляются природным путем, заметил, в свою очередь, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Зверев. В пример он привел случай, произошедший в Японии: тогда штамм мутировал и самоуничтожился.

Однако завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Чумаков поделился мнением, что «омикрон» может быть «живой вакциной», которую создали биохакеры. Но эта версия не рассматривается официально.

«Есть такая проблема — биохакерство, когда люди более-менее такие продвинутые, владея какими-то технологиями, на свой страх и риск и по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех нас», — сказал специалист.