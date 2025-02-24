Вирусологи Китая нашли у летучих мышей новый коронавирус

Новый коронавирус нашли вирусологи Китая у японского нетопыря – это вид гладконосых летучих мышей в Гонконге. Вирус получил название HKU5-CoV-2 и способен заразить человека через белки ACE2.

Доктор биологических наук, профессор-вирусолог, директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что точной информации и опубликованных научных статей по исследованию пока нет.

По его словам, летучие мыши могут передать вирус человеку через укус, либо через нос, легкие, ротовую полость — в замкнутом пространстве.

«Есть такие страны, где едят летучих мышей. И вот их недожарили. Такой способ может быть», — добавил ученый.