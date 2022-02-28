Вирусолог заявил, что Россия прошла пик «омикрона» на прошлой неделе
Если не появится новых штаммов коронавируса, эпидемиологическая ситуация по нему фундаментально стабилизируется. Об этом со ссылкой на иммунолога Николая Крючкова сообщают «Известия».
«В Дании сублиния „омикрона“ — ВА.2 — спровоцировала мощную вспышку заболеваемости. В других странах мы не видим, чтобы ВА.2 вызвал большой рост заболеваемости. Полагаю, вспышек, скорее всего, удастся избежать», — считает специалист.
На прошлой неделе Россия полностью прошла пик по заболеваемости «омикроном». Теперь ситуация может обостриться только при выявлении новых подвидов коронавируса, к примеру «дельты». Однако такой вариант маловероятен, так как в мире уже создан достаточно высокий уровень коллективного иммунитета, подчеркнул вирусолог, профессор вирусологии института им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По данным федерального оперштаба, коллективный иммунитет к Covid-19 в России составляет 57,8%, за последние семь дней снизившись на почти 2%. Причиной отрицательных показателей стал недостаточный уровень ревакцинации.