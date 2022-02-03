Вирусолог заявил, что пандемия может продлиться до 2025 года

Мир будет жить в условиях пандемии еще около трех лет. Однако время борьбы с Covid-19 и его штаммами напрямую зависит от роста коллективного иммунитета. Об этом со ссылкой на директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаила Щелканова сообщает РИА Новости.

Он отметил, что для эффективной борьбы с вирусом уровень коллективного иммунитета должен не отставать от скорости появления новых вариантов коронавируса.

«Имеется большое количество региональных особенностей, но, если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать еще в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год. Но все будет во многом определяться тем, как быстро будет подрастать наш уровень коллективного иммунитета и будет ли уровень нашего коллективного иммунитета поспевать за вариабельностью вируса», — заявил специалист.