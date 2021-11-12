Вирусолог спрогнозировал сроки окончания пандемии в России

Россия может справиться с пандемией Covid-19 в 2022 году, при этом вспышки все равно еще будут. Об этом РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет», — посчитал вирусолог.

Он отметил, что вирус никуда не денется и вспышки все равно останутся.

«И надолго это будет, и вакцинироваться нам придется», — резюмировал Альтштейн.

Массовая прививочная кампания против Covid-19 началась в России 18 января этого года. Сейчас регионы стараются нарастить темпы вакцинации, чтобы остановить распространение инфекции. Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Региональные власти могли самостоятельно продлить режим исходя из текущей эпидситуации. Такое решение приняли пять субъектов РФ.