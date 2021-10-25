Вирусолог спрогнозировал пик новой волны заболеваемости Covid-19 в России

В России пик новой волны заболеваемости коронавирусом может прийтись на декабрь. Об этом радио Sputnik рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

При расчетах специалист использовал показатели прошлогодней волны вируса, которая была в стране осенью и зимой 2020-го. Ее пик, отметил Чепурнов, был отмечен тогда именно в начале декабря.

«Я предполагаю, что в этом году дело пойдет примерно таким же образом. Если это так, то нам предстоит увидеть „жесткие“ цифры заболеваемости. Я мечтаю ошибиться», — добавил эксперт.

Тем не менее ситуация может не повториться, это лишь один из предполагаемых сценариев развития событий.

«Мы можем достичь пика волны уже через неделю, а потом начнется снижение, а может и нет. То, что я соотнес прогноз с прошлогодней историей, не означает, что ровно так оно и будет», — заявил Чепурнов.

По его словам, невозможно предугадать заранее, достигнет ли ежедневно выявляемое число зараженных 40 тыс. Все будет зависеть от того, «где на самом деле окажется пик», а также от вакцинации россиян.