Вирусолог рассказал, когда в России начнется спад заболеваемости «омикроном»

В России спад заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса может начаться уже в феврале. Об этом со ссылкой на вирусолога, профессора центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна сообщают «Известия».

Специалист поделился, что исходя из опыта США и Великобритании взлет заболеваемости данным штаммом, как правило, достигает пика за месяц. Затем следует снижение числа заразившихся.

«В России сейчас наблюдается рост случаев заражения. К началу февраля исполнится месяц, как мы находимся на подъеме», — добавил вирусолог.

Альтштейн уточнил, что это, однако, не гарантирует 100%-го совпадения американского и британского сценариев.

«Омикрон» впервые выявлен в конце 2021 года в Ботсване и ЮАР. Тогда медики обнаружили, что ему также подвержены перенесшие болезнь и вакцинированные, а симптомы заболевания могут варьироваться от усталости и головной боли до ломоты в теле.