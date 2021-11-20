Вирусолог рассказал, когда спадет волна Covid-19 в России

В России наблюдается постепенное снижение суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Небольшой спад отмечается после скачка в начале ноября, и если ситуация не изменится в течение недели—двух, то можно говорить об улучшении эпидобстановки. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», — отметил специалист.

Бутенко подчеркнул, что даже после спада очередной волны пандемия не завершится. Поэтому гражданам по-прежнему необходимо соблюдать все меры безопасности, в том числе вакцинироваться.

«Все будет завесить от дисциплины исполнения необходимых мер против Covid-19. Нужно брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов. Пандемия там началась, но они смогли ее победить. Также надо стимулировать наших людей к вакцинации», — заключил вирусолог.