Вирусолог рассказал, что гонконгский грипп отступит после Нового года

Рост заболеваемости гонконгским гриппом продлится до новогодних праздников. Об этом «Татар-информу» рассказал вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Я не считаю, что происходит что-то экстраординарное. Речь идет о неприятном, но сезонном событии. Судя по доступной статистике, взрывного роста заболеваемости нет, хотя в 80% полученных от больных гриппом образцов выявляется именно штамм H3N2. Рост заболеваемости еще будет, но он утихнет после Нового года. Люди будут сидеть по домам, будут меньше контактировать друг с другом. После новогодних праздников число случаев гриппа снова пойдет вверх», – считает ученый.

Аграновский уверенно отрицает возможность пандемии гонконгского гриппа. По его мнению, ситуация с H3N2 и COVID-19 отличаются в корне.

«Будет ли пандемия? Это невероятно. Мы привыкли к гриппу – это обычная для нас история. У каждого из нас есть хотя бы немного антител. Коронавирус был нам не знаком, мы не были к нему готовы. Это и вызвало большое количество тяжелых случаев, а в информационном поле им давали большую огласку. От уханьского штамма умирали поначалу два человека из ста – это очень много. Сейчас летальные исходы занимают доли процента заболевших», – отметил Алексей Аграновский.

Гонконгский штамм примечателен тем, что при нем быстро поднимается температура тела. Инкубационный период очень короткий: с утра вы чувствуете себя здоровым, а к вечеру мучаетесь от температуры 39°.



По мнению Аграновского, сезонная вакцинация поможет снять тяжелые течения. Но что делать тем, кто не привился вовремя?

«Ничего уже не поделаешь. Либо человек прививается медицинским препаратом, либо вирус сам его провакцинирует. Уберечься от него трудно, он очень заразный. Однако заразиться повторно нельзя – выработанные антитела живут примерно год», – констатировал Алексей Аграновский.