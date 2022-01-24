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Здоровье
24 января 2022  07:44

Вирусолог: Отмена масочного режима во Франции и Великобритании будет полезна для России

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Отмена масочного режима во Франции и Великобритании поможет России оценить, как это влияет на эпидемиологическую ситуацию. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев в интервью «Известиям».

Как пояснил специалист, это позволит России оценить ситуацию, как снятие ограничений повлияет на заболеваемость.

Со 2 февраля во Франции отменяется обязательное ношение масок, об этом ранее объявил премьер-министр Франции Жан Кастекс. 25 января ограничения прекратили действовать в Великобритании.

«У нас будет уникальная возможность посмотреть, как решения во Франции и Великобритании повлияли на заболеваемость. Мы находимся просто в идеальной ситуации», — подчеркнул Лукашев.

По его словам, решение об отмене масок в этих странах продиктовано тем, что со штаммом «Омикрон» уже столкнулось практически все население. Ученые там считают, что создалась достаточная иммунная прослойка и, согласно моделям эпидемии, ее дальнейшее развитие уже не предполагается. 

Лукашев считает, что в России такие условия с большой вероятностью возникнут через несколько недель.

#медицинские маски
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