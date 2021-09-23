Вирусолог назвал условия появления нового суперштамма коронавируса

Новый суперштамм коронавируса SARS-CoV-2 может возникнуть где угодно, но для этого патогену придется перестать хорошо реагировать на антитела, но начать лучше взаимодействовать с рецепторами клеток. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США — вирусолог Евгений Кунин, пишет газета «Известия».

«У вируса имеется шип, и этот самый шип взаимодействует как с рецептором <…>, так и с антителами <…>. И тут возникает то, что называется компромиссом. Нужно сохранять способность хорошо связываться с рецептором, но одновременно уходить от связывания антител. <…> Задача для вируса нетривиальная», — объяснил изданию признанный эксперт в эволюционной и вычислительной биологии.

По словам исследователя, путь к возникновению мутировавших вариантов коронавируса, слабее взаимодействующих с антителами, но лучше, чем сейчас, с рецепторами клеток, «очень труден». «<…> у варианта „дельта“ эта тропинка особенно узка», — уточнил он, упомянув об имеющемся в этом смысле потенциале гамма-штамма.

Соответственно, по мнению ученого, дельта-штамм может оказаться самым опасным из распространившихся, хотя и не из теоретически возможных, разновидностей Covid-19. «<…> возможно, на фоне всех происходящих процессов, в том числе вакцинации, вариант более агрессивный, чем „дельта“, просто не распространится», — пояснил Евгений Кунин.

При этом «совершенно необязательно», чтобы новый конкурентный штамм оказался мутацией именно дельта-варианта, который сейчас стал господствующим во всем мире. «Достаточно вероятно, что следующий суперштамм выскочит откуда-то из-за спины у этой „дельты“», — констатировал вирусолог.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по информации Роспотребнадзора дельта-штамм коронавируса полностью исчерпал свои возможности. Продолжают существовать и другие варианты Covid-19.