Вирусолог КФУ оценил риски вспышки вируса Марбург в России — он похож на Эболу

Главный источник угрозы заражения вирусом Марбург (MARV) в России — завозной. Заболевание, схожее с вирусом Эбола — они относятся к одному семейству филовирусов, — зафиксировано в Республике Руанда, заявил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, вирусолог Альберт Ризванов.

Вирус вызывает геморрагическую лихорадку, повреждение органов и характеризуется высокой летальностью — до 88%. Источником заражения являются плодоядные летучие мыши, к примеру нильские крыланы, которые встречаются в Африке. Однако в течением времени видовой барьер для распространения вируса размывается.

«Заражение происходит через контакт с биологическими жидкостями инфицированных животных или людей, то есть это либо укусы животных, либо когда человек, например, в пещере вдыхает воздух, содержащий мельчайшие частицы испарений экскрементов животных, или употребляет в пищу фрукты, которые были в контакте с животными. От человека к человеку вирус передается через кровь, тесный контакт, различные биологические жидкости, повреждение слизистых», — приводит слова специалиста медиапортал Казанского федерального университета.

Ученый отметил, что в России не обитает данный вид летучих мышей. Поэтому заражение может произойти только завозным путем. При инфицировании у больного может появиться сыпь, внутренние и наружные кровотечения, в том числе десен, глаз. Происходит поражение печени и почек, наблюдается полиорганная недостаточность.

Инкубационный период вируса составляет от двух до двадцати одного дня. Главную опасность представляет то, что вакцин от него не существует.